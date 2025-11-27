Language
    रात के अंधेरे में घर में घुसकर रिटायर्ड एयर फोर्स कर्मी की गोली मारकर हत्या, जमीन विवाद में मर्डर का आरोप

    By Amritesh KumarEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 11:23 AM (IST)

    बिहार में एक रिटायर्ड एयर फोर्स कर्मी की रात में घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने जमीन विवाद में हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, और इलाके में तनाव व्याप्त है। पुलिस गश्त कर रही है।

    रिटायर्ड एयर फोर्स कर्मी की गोली मारकर हत्या

    संवाद सूत्र, जलालपुर(सारण)। सारण जिले के कोपा थाना क्षेत्र के रेवाड़ी मठिया गांव में बुधवार की रात अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। घर में सो रहे 85 वर्षीय बुजुर्ग राम आशीष राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 

    घटना इतनी खामोशी से हुई कि परिवार वालों को किसी तरह की भनक तक नहीं लगी। मृतक घर के नीचे बने कमरे में अकेले सो रहे थे, जबकि बाकी सदस्य ऊपर कमरे में सोए हुए थे। सुबह जब स्वजन चाय लेकर उनके कमरे में पहुंचे तो उन्हें खून से लथपथ देखा।

    जमीन विवाद में हत्या का शक 

    हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई। स्वजनों ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि पाटीदारों के साथ चल रहे  जमीन विवाद की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 

    मृतक के नाती के अनुसार,काफी समय से विवाद गहराया हुआ था और कई बार तनाव की स्थिति भी बनी थी। इसी रंजिश में देर रात अपराधियों ने घर में घुसकर बुजुर्ग को निशाना बनाया।

    फोरेंसिक टीम व डॉग स्क्वायड ने जुटाए सुराग

    घटना की जानकारी मिलते ही एकमा एसडीपीओ,कोपा थाना पुलिस, फॉरेंसिक (एफएसएल) टीम और डाग स्क्वायड मौके पर पहुंच गए। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने कमरे से खून के नमूने, खाली खोखा और अन्य तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा किए। 

    डॉग स्क्वायड को भी संभावित दिशा में ट्रेल पकड़ने के प्रयास में लगाया गया।पुलिस ने शुरुआती पड़ताल में पाया कि अपराधी घटनास्थल की बनावट से अच्छी तरह वाकिफ थे और सीधा कमरे के भीतर बुजुर्ग को निशाना बनाकर फरार हो गए।

    पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

    हत्या की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रात से ही कई संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। 

    अधिकारियों का कहना है कि स्वजनों के बयान,तकनीकी साक्ष्य और मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस तेजी से जांच आगे बढ़ा रही है।

    एयर फोर्स से से रिटायर होकर गांव में रह रहे थे मृतक

    स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक राम आशीष राय एयर फोर्स में कर्मी थे और रिटायरमेंट के बाद से गांव में शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव में उनकी छवि मिलनसार और शांत स्वभाव के व्यक्ति की थी। ऐसे में उनकी निर्मम हत्या से लोग सदमे में हैं।

    पुलिस जल्द करेगी खुलासा, गिरफ्तारी का दावा

    एसडीपीओ ने कहा कि यह वारदात पूर्व नियोजित प्रतीत होती है। जमीन विवाद प्राथमिक आरोप का आधार है, जिसकी हर कोण से जांच की जा रही है। 

    पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा। गांव के आसपास निगरानी और गश्ती बढ़ा दी गई है।