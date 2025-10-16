सोने-चांदी और हीरे की शौकीन हैं राखी गुप्ता, BJP से बागी होकर मैदान में उतरीं; जाने कुल कितनी है नेटवर्थ

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के छपरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरीं छपरा नगर निगम की पूर्व मेयर राखी गुप्ता ने अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में करोड़ों की संपत्ति का ब्यौरा दिया है।

शपथ-पत्र के अनुसार राखी गुप्ता के पास कुल 22 करोड़, 7 लाख 49 हजार 280 रुपये की चल और अचल संपत्ति है। इसमें सोना, चांदी, हीरे के आभूषणों के अलावा नकद राशि, बैंक जमा और जमीन शामिल है। सोना, चांदी एवं हीरे के भी है गहने निर्दलीय प्रत्याशी राखी गुप्ता ने अपने हलफनामे में बताया है कि उनके पास दो करोड़ रुपये मूल्य का सोना, 32 लाख रुपये की चांदी और 40 लाख रुपये के हीरे के आभूषण हैं। इसके अलावा उनके पास दो लाख रुपये नकद राशि भी है।आभूषणों और कीमती धातुओं की कुल कीमत लगभग 2 करोड़ 72 लाख रुपये आंकी गई है।

चल-अचल संपत्ति में करोड़ों का निवेश हलफनामे के अनुसार राखी गुप्ता के पास सात लाख रुपये मूल्य की जमीन है, जबकि उनके पति वरुण प्रकाश के नाम 20 लाख रुपये की भूमि दर्ज है। राखी गुप्ता के नाम किसी वाहन का स्वामित्व नहीं बताया गया है, लेकिन उनके पति के पास दो चारपहिया वाहन और एक पिस्टल है।

पति पर 4.91 करोड़ का बैंक ऋण राखी गुप्ता के पति एवं स्वर्ण व्यवसायी वरुण प्रकाश ने विभिन्न वित्तीय संस्थानों से 4 करोड़ 91 लाख 29 हजार रुपये का ऋण लिया है। इसके अलावा दोनों के नाम पर अलग-अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों में लाखों रुपये की आरडी योजनाएं (रिटर्निंग डिपाजिट) चल रही हैं।

लखनऊ के विश्वविद्यालय से एमबीए है राखी गुप्ता हलफनामे में राखी गुप्ता ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के रूप में बताया है कि उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1997 में सीबीएसई बोर्ड से उत्तीर्ण की। इसके बाद 2000 में बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल (बीआइईसी) से इंटर की परीक्षा मगध महिला कॉलेज, पटना से पास की।