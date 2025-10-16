Language
    सोने-चांदी और हीरे की शौकीन हैं राखी गुप्ता, BJP से बागी होकर मैदान में उतरीं; जाने कुल कितनी है नेटवर्थ

    By Amritesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:55 PM (IST)

    छपरा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहीं राखी गुप्ता ने नामांकन में 22 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा किया है। उनके पास करोड़ों के सोने, चांदी, हीरे के गहने हैं। हलफनामे में जमीन और बैंक ऋण का भी विवरण दिया गया है। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमबीए किया है और निर्वाचन आयोग को संपत्ति का पूरा ब्यौरा दिया है।

    Hero Image

    छपरा से निर्दलीय प्रत्याशी राखी गुप्ता। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के छपरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरीं छपरा नगर निगम की पूर्व मेयर राखी गुप्ता ने अपने नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में करोड़ों की संपत्ति का ब्यौरा दिया है।

    शपथ-पत्र के अनुसार राखी गुप्ता के पास कुल 22 करोड़, 7 लाख 49 हजार 280 रुपये की चल और अचल संपत्ति है। इसमें सोना, चांदी, हीरे के आभूषणों के अलावा नकद राशि, बैंक जमा और जमीन शामिल है।

    सोना, चांदी एवं हीरे के भी है गहने

    निर्दलीय प्रत्याशी राखी गुप्ता ने अपने हलफनामे में बताया है कि उनके पास दो करोड़ रुपये मूल्य का सोना, 32 लाख रुपये की चांदी और 40 लाख रुपये के हीरे के आभूषण हैं। इसके अलावा उनके पास दो लाख रुपये नकद राशि भी है।आभूषणों और कीमती धातुओं की कुल कीमत लगभग 2 करोड़ 72 लाख रुपये आंकी गई है।

    चल-अचल संपत्ति में करोड़ों का निवेश

    हलफनामे के अनुसार राखी गुप्ता के पास सात लाख रुपये मूल्य की जमीन है, जबकि उनके पति वरुण प्रकाश के नाम 20 लाख रुपये की भूमि दर्ज है। राखी गुप्ता के नाम किसी वाहन का स्वामित्व नहीं बताया गया है, लेकिन उनके पति के पास दो चारपहिया वाहन और एक पिस्टल है।

    पति पर 4.91 करोड़ का बैंक ऋण

    राखी गुप्ता के पति एवं स्वर्ण व्यवसायी वरुण प्रकाश ने विभिन्न वित्तीय संस्थानों से 4 करोड़ 91 लाख 29 हजार रुपये का ऋण लिया है। इसके अलावा दोनों के नाम पर अलग-अलग बैंकों और वित्तीय संस्थानों में लाखों रुपये की आरडी योजनाएं (रिटर्निंग डिपाजिट) चल रही हैं।

    लखनऊ के विश्वविद्यालय से एमबीए है राखी गुप्ता

    हलफनामे में राखी गुप्ता ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के रूप में बताया है कि उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 1997 में सीबीएसई बोर्ड से उत्तीर्ण की। इसके बाद 2000 में बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल (बीआइईसी) से इंटर की परीक्षा मगध महिला कॉलेज, पटना से पास की।

    राखी गुप्ता ने 2003 में पटना विश्वविद्यालय के महिला कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने वर्ष 2012 में आईआईसीटी, लखनऊ से एमबीए (प्रबंधन में स्नातकोत्तर) की डिग्री‌ प्राप्त की है।

    निर्वाचन आयोग को सौंपी गई पूरी संपत्ति का विवरण

    निर्वाचन आयोग को सौंपे गए इस शपथ-पत्र में राखी गुप्ता और उनके पति वरुण प्रकाश की सभी चल अचल और स्थावर संपत्तियों का ब्यौरा विस्तार से दिया गया है।

    राखी गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया है कि संपत्तियों का यह विवरण 2011 की रिट याचिका (सिविल) के निर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है और किसी भी संपत्ति को छिपाया नहीं गया है।

    निर्दलीय के रूप में छपरा से मुकाबले में उतरीं

    भाजपा से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरी राखी गुप्ता अब छपरा विधानसभा क्षेत्र में उतरी हैं, उनकी ओर से घोषित संपत्ति का यह हलफनामा नामांकन के समय दिया गया है।

