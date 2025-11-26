Language
    जब्त शराब छोड़ने के बदले पुलिसकर्मी को बनाया बंधक,सारण में ASI समेत 2 अधिकारी को जेल

    By Amritesh Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 06:25 PM (IST)

    सारण में, जब्त शराब छोड़ने के बदले एक व्यक्ति को बंधक बनाने के आरोप में ASI समेत दो पुलिस अधिकारियों को जेल भेजा गया है। शिकायत मिलने पर जांच हुई और आरोप सही पाए गए। इस घटना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और उच्च अधिकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। आंतरिक जांच भी शुरू हो गई है।

    सारण में ASI समेत 2 अधिकारी को जेल

    जागरण संवाददाता, छपरा। सारण में शराब कारोबारियों से सांठगांठ और अवैध वसूली के खेल में दो पुलिस पदाधिकारियों की संलिप्तता उजागर होने के बाद सारण पुलिस में हड़कंप मच गया। 

    जब्त शराब छोड़ने की सौदेबाजी के दौरान एक पुलिसकर्मी को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आने पर पुलिस प्रशासन सक्रिय हुआ और एएसपी सदर राम पुकार सिंह के नेतृत्व में की गई त्वरित कार्रवाई में दोनों पुलिस पदाधिकारी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गया। 

    पुलिस ने मौके से एक शराब तस्कर को हथियार के साथ धर-दबोचा, जबकि उसके अन्य सहयोगियों की तलाश जारी है।

    पुलिसकर्मी को बंधक बनाया

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, 24 नवंबर को एक स्कॉर्पियो में जब्त शराब छोड़ने के लिए सौदेबाजी तथा इसी क्रम में एक पुलिसकर्मी को बंधक बनाए जाने की सूचना मुफस्सिल थानाध्यक्ष को मिली। 

    सूचना मिलते ही वरीय पुलिस अधीक्षक डा.कुमार आशीष ने एएसपी सदर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। तत्काल छापेमारी की गई और मुफस्सिल थाने में पदस्थापित प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक चंद्रभान कुमार को मढ़ौरा थाना क्षेत्र के कोलुआ गांव से सकुशल बरामद कर लिया गया। 

    छापेमारी के दौरान मौके से शराब तस्कर बाल्मीकि सिंह को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक पिस्टल, तीन मैगजीन और एक कारतूस भी बरामद किया गया।

    जांच में उजागर हुआ पुलिस-शराब तस्कर गठजोड़

    घटना की विशेष जांच के दौरान यह सनसनीखेज तथ्य सामने आया कि प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक चंद्रभान कुमार और प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक दीपक कुमार ओझा शराब तस्करों से मिलीभगत कर जब्त स्कार्पियो में रखी शराब छोड़ने के लिए अवैध वसूली कर रहे थे। 

    एएसपी सदर की जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई, जिसके बाद दोनों पुलिस पदाधिकारियों पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी कर उन्हें निलंबित करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई।

    हथियार रखने और पुलिस कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप 

    गिरफ्तार आरोपित व मढ़ौरा थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव निवासी राजेंद्र सिंह के पुत्र वाल्मीकि कुमार सिंह है। उसके दो अन्य साथियों की पुलिस ने पहचान कर ली है। इन पर शराब तस्करी के साथ हथियार रखने और पुलिस कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। 

    इस छापेमारी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर रामपुकार सिंह, मढ़ौरा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरेश पासवान,मुफस्सिल थानाध्यक्ष रंजीत कुमार,गड़खा थानाध्यक्ष एवं मढ़ौरा थानाध्यक्ष एवं जिला आसूचना इकाई शामिल थी।