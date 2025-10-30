Bihar Chunav: 'जंगलराज से दूर रहेगा बिहार, फिर बनेगी NDA सरकार', छपरा में गरजे PM मोदी

जागरण संवाददाता, छपरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को छपरा के हवाई अड्डा मैदान में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार के नौजवानों का सपना ही मेरा संकल्प है। बिहार में सूशासन से समृद्धि की यात्रा निरंतर चलती रहे, इसके लिए एनडीए की सरकार बनना जरूरी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सभा की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने भारत माता, माता अंबिका भवानी, बाबा हरिहरनाथ और लोकनायक जयप्रकाश नारायण, डॉ. राजेंद्र प्रसाद एवं भिखारी ठाकुर को नमन किया। उन्होंने कहा कि छपरा की यह भूमि आस्था, आंदोलन और कला की भूमि है, जिसकी मिट्टी में जादू है।

बिहार के नौजवानों का सपना, मेरा संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार के युवाओं के सपनों को साकार करना उनकी गारंटी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र और नीतीश मिलकर बिहार के भविष्य के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। आज मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि विकास की यह यात्रा रुकने न पाए। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए की सरकार विकास भी कर रही है और विरासत की रक्षा भी।

आरजेडी-कांग्रेस पर साधा निशाना प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और आरजेडी बिहार का अपमान करने वालों को मंच देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिहार के लोगों को पंजाब में घुसने नहीं देंगे, और उस समय गांधी परिवार की सदस्य तालियां बजा रही थीं।

छपरा के हवाई अड्डा मैदान में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस घुसपैठियों की राजनीति करती है। इन्हें बिहार के विकास या आस्था की चिंता नहीं, केवल वोट बैंक की चिंता है। उन्होंने आरोप लगाया कि जंगलराज के समय बिहार में भय, भ्रष्टाचार और अत्याचार का शासन था। महिलाएं और दलित सबसे ज्यादा पीड़ित हुए थे। अब बिहार को फिर उस अंधेरे दौर में नहीं जाने देना है। विरासत से रोजगार जोड़ रही है एनडीए सरकार प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार धरोहरों को रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि हरीहरनाथ कॉरिडोर और गंगा घाटों के सौंदर्यीकरण से छपरा क्षेत्र में पर्यटन आधारित रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

उन्होंने कहा कि गंगा विलास क्रूज के जरिए बिहार की सांस्कृतिक पहचान दुनिया के सामने आई है।

महिलाओं और युवाओं के लिए योजनाओं का उल्लेख प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 30 लाख बहनों के खाते में ₹10,000 की सहायता पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार दोबारा बनने पर इस योजना को और विस्तारित करेगी।

इसके अलावा उन्होंने मुद्रा योजना और विश्वकर्मा योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार के युवाओं और कारीगरों को अब तक 2.8 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। जंगलराज से दूर रहेगा बिहार, फिर बनेगी एनडीए सरकार सभा के अंत में प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की कि जंगलराज से दूर रहिए, बिहार को समृद्धि के मार्ग पर ले जाइए।

उन्होंने जनसमूह से नारा लगवाया कि जंगलराज से दूर रहेगा बिहार – फिर बनेगी एनडीए सरकार।मोदी ने कहा कि यह चुनाव विकास के महायज्ञ को गति देने का अवसर है।

उन्होंने छठ पूजा के बाद छह नवंबर को होने वाले मतदान में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील करते हुए कहा, पहले वोट, फिर कोई और काम।उन्होंने कहा कि आपका हर वोट बिहार को सूशासन से समृद्धि की ओर ले जाएगा। जब फिर एनडीए सरकार बनेगी, वही बिहार के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास होगा।