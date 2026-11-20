जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वैशाली दौरे को लेकर सारण पुलिस अलर्ट मोड में है। वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड अंतर्गत जाफरपट्टी में प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए 21 नवंबर को सारण जिले में विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। छपरा से वैशाली जाने वाले रास्तों पर वाहनों के परिचालन में बदलाव किया गया है।

प्रधानमंत्री के वीवीआइपी काफिले और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने यह फैसला लिया है। इसके तहत गोपालगंज, सिवान, आरा और उत्तर प्रदेश से आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।

छपरा से वैशाली जाने से पहले जान लें नया ट्रैफिक रूट सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार के निर्देश पर जारी यातायात योजना के अनुसार, अलग-अलग दिशाओं से आने वाले वाहनों को निर्धारित रास्तों से गुजरना होगा। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले नए रूट की जानकारी जरूर ले लें।

गोपालगंज और सिवान से आने वाले वाहन इस रास्ते से जाएंगे गोपालगंज और सिवान की ओर से आने वाले वाहनों को रसूलपुर (छपरा बाईपास) होते हुए डोरीगंज पहुंचना होगा। यहां से एनएच-19 के रास्ते दिघवारा और सोनपुर होकर वैशाली की ओर जाना होगा। इस मार्ग का पालन करने से वीवीआइपी कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारु रखने में मदद मिलेगी।

आरा और पटना से आने वालों के लिए भी तय हुआ रास्ता आरा की तरफ से आने वाले वाहनों को सोनपुर होकर वैशाली जाना होगा। वहीं, पटना की ओर से आने वाले वाहनों के लिए शिवबच्चन चौक से वैशाली जाने का मार्ग निर्धारित किया गया है। वाहन चालकों को निर्धारित रूट से ही आवागमन करने की सलाह दी गई है।

यूपी से आने वाले वाहनों को भी करना होगा रूट डायवर्जन उत्तर प्रदेश की ओर से आने वाले वाहनों के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। ऐसे वाहन मांझी, रिविलगंज बाईपास और टेकनिवास होते हुए छपरा बाईपास के रास्ते डोरीगंज पहुंचेंगे। इसके बाद दिघवारा और सोनपुर होकर वैशाली जा सकेंगे।

ट्रक और व्यावसायिक वाहनों पर पूरी तरह प्रतिबंध प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए निर्धारित अवधि में सभी प्रकार के भारी और व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान ट्रक समेत अन्य भारी वाहनों को निर्धारित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। पुलिस ने वाहन मालिकों और चालकों से यातायात निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

एंबुलेंस और अग्निशमन वाहनों को मिलेगी छूट यातायात प्रतिबंध के बावजूद आपातकालीन सेवाओं को राहत दी गई है। एंबुलेंस, अग्निशमन और अन्य आकस्मिक सेवाओं से जुड़े वाहनों का परिचालन जारी रहेगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जरूरत पड़ने पर परिस्थितियों के अनुसार यातायात व्यवस्था में बदलाव भी किया जा सकता है।