PM Modi Bihar Visit: बारिश बदल सकता है PM मोदी का रूट, पटना से सड़क मार्ग के जरिए छपरा आने की संभावना

जागरण संवाददाता, छपरा। चक्रवात के असर से बिगड़े मौसम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सारण आगमन कार्यक्रम पर असर डाल दिया है। गुरुवार को प्रधानमंत्री का छपरा हवाई अड्डा मैदान में आयोजित चुनावी सभा में पहुंचने का कार्यक्रम पहले से तय है, लेकिन बुधवार को दिनभर छाई घनघोर बदली और बीच-बीच में होती रही बारिश के कारण अब उनके रूट में परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छपरा में आगमन दोपहर 12:35 बजे विशेष विमान से निर्धारित है। तय कार्यक्रम के अनुसार वे 12:45 बजे से सभा को संबोधित करने वाले है, परंतु मौसम विभाग से मिले पूर्वानुमान और बुधवार के हालात को देखते हुए यह आशंका बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री अब पटना से सड़क मार्ग के जरिए छपरा आ सकते हैं।

चक्रवात के कारण पूरे दिन बारिश, उड़ान व्यवस्था पर संशय सारण जिले में बुधवार को दिनभर सूर्य की झलक तक नहीं दिखी। आसमान में बादल छाए रहे और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होती रही। हवा की रफ्तार भी सामान्य से अधिक रही।

सुरक्षा एजेंसियों और विमानन तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मौसम में हेलीकाप्टर उड़ाना जोखिमपूर्ण हो सकता है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के काफिले के लिए वैकल्पिक रूट पटना से सड़क मार्ग को भी तैयार रखा गया है।

डीएम और एसएसपी ने संभाली कमान, सभी थानों को अलर्ट प्रधानमंत्री के संभावित सड़क मार्ग को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग बुधवार से ही युद्धस्तर पर तैयारी में लगा है। डीएम अमन समीर और एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने संयुक्त रूप से बैठक कर सभी थाना प्रभारियों, कार्यपालक दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री के संभावित रूट पर हर मोड़, हर चौक और हर संवेदनशील स्थल पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। सभी पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि रूट क्लियरेंस के दौरान किसी भी प्रकार की भीड़ या अवरोध नहीं रहने चाहिए।

सोनपुर से छपरा तक चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा, सड़क मार्ग हुआ हाई अलर्ट पुलिस सूत्रों के अनुसार अगर प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से छपरा आते हैं तो उनका काफिला पटना से सोनपुर होते हुए– दरियापुर, परसा, सोनहो, भेल्दी और गड़खा मार्ग से छपरा पहुंचेगा।

इस पूरे रास्ते पर सुरक्षा एजेंसियों ने बिंदुवार सुरक्षा कवच तैयार किया है। हर थाना क्षेत्र में नोडल अधिकारी, क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉन्स टीम) और ट्रैफिक पुलिस टीम की नियुक्ति की गई है। वाहनों की जांच के लिए सभी प्रवेश बिंदुओं पर चेकपोस्ट बनाए जा रहे हैं। संवेदनशील स्थानों पर डाग स्क्वायड और बम डिस्पोजल यूनिट को भी लगाया जाएगा।

सभा स्थल पर अंतिम तैयारी, बारिश से बचाने के लिए पूरा पंडाल वाटरप्रूफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी सभा स्थल छपरा हवाई अड्डा मैदान में बनाया गया है। बुधवार को दिनभर हुई बारिश के बावजूद प्रशासन और आयोजकों की टीम ने तैयारी में कोई ढिलाई नहीं छोड़ी।

पूरे मैदान में वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है, वहीं खुले इलाकों को भी अब अस्थायी कवर से ढकने की प्रक्रिया देर शाम तक चलती रही। सभा स्थल के आसपास की सड़कों की मरम्मत, बैरिकेडिंग और रूट डायवर्जन की भी व्यवस्था पूरी कर ली गई है।

जैमर और ड्रोन निगरानी से रहेगा पूरा इलाका नियंत्रण में प्रधानमंत्री के आगमन के दौरान ड्रोन कैमरों से आसमान की निगरानी की जाएगी। साथ ही मोबाइल नेटवर्क को नियंत्रित रखने के लिए जैमर भी लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री के छपरा पहुंचने से लेकर उनके प्रस्थान तक संपूर्ण क्षेत्र में मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क आंशिक रूप से बंद रहेगा।

ट्रैफिक पुलिस ने प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए अस्थायी डायवर्जन प्लान तैयार किया है। सभा स्थल की ओर जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों और हवाई अड्डा मार्ग पर वाहनों के प्रवेश पर अस्थायी रोक लगाई जाएगी। सामान्य लोगों के लिए वैकल्पिक रूट की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि शहर के अन्य हिस्सों में यातायात बाधित न हो।