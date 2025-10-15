Language
    आर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिगों का यौन शोषण, सारण में 27 लड़कियां छुड़ाई गईं; 5 संचालक गिरफ्तार

    By Amritesh Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 04:00 PM (IST)

    सारण में आर्केस्ट्रा के नाम पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण का मामला सामने आया है। पुलिस ने छापेमारी कर 27 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया और पांच संचालकों को गिरफ्तार किया। पीड़िताओं ने यौन शोषण और बंधक बनाकर रखने की बात बताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    सारण में आर्केस्ट्रा की आड़ में नाबालिगों का यौन शोषण


    जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के जनता बाजार, गड़खा एवं भेल्दी थाना क्षेत्र में बुधवार को आर्केस्ट्रा संचालकों के अड्डों पर पुलिस और रेस्क्यू टीम ने संयुक्त छापेमारी कर 27 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया।

    इनमें नेपाल की तीन, असम की छह, पश्चिम बंगाल की सात, पंजाब की तीन, उत्तर प्रदेश की दो, उत्तराखंड की दो, मध्यप्रदेश की एक एवं बिहार की तीन लड़कियां शामिल हैं। इस कार्रवाई में पांच आर्केस्ट्रा संचालकों को गिरफ्तार किया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) स्वीटी सिंह ने बताया कि सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक डा.कुमार आशीष के निर्देश पर जनता बाजार, गड़खा एवं भेल्दी थाना क्षेत्र के आर्केस्ट्रा के अड्डे पर विधिवत घेराबंदी कर छापामारी की गई।

    इस दौरान जबरन प्रताड़ित कर नृत्य करवाने और शारीरिक शोषण की शिकार नाबालिगों को बचाया गया। गिरफ्तार संचालकों में जनता बाजार क्षेत्र के लहलादपुर निवासी मुकेश प्रसाद, मढ़ौरा थाना क्षेत्र के मुबारकपुर निवासी अनिश कुमार, तरैया थाना क्षेत्र के टीकमपुर निवासी धीरज कुमार सिंह, भेल्दी थाना क्षेत्र के मकसूदपुर निवासी सूरज कुमार एवं अमनौर थाना क्षेत्र के अपहर निवासी विक्की कुमार शामिल हैं।

    मुक्त कराई गई लड़कियों का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उन्हें बालिका गृह में भेजा जाएगा और स्वजनों से संपर्क कर घर वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आर्केस्ट्रा में कार्यरत लड़कियों को अक्सर प्रताड़ित कर नृत्य करवाने के साथ उनका यौन शोषण भी किया जाता है।

    एसएसपी डॉ. कुमार आशीष ने बताया कि मई 2024 से अब तक जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर 263 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया जा चुका है, जिनमें पड़ोसी देश नेपाल की भी लड़कियां शामिल हैं।

    इस मामले 31 कांड दर्ज करते हुए 89 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस संबंध में महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है।

    छापेमारी दल में महिला थानाध्यक्ष महाश्वेता वर्मा, गड़खा, भेल्दी जनताबाजार थानाध्यक्ष मिशन मुक्ति फाउंडेशन, रेस्क्यू फाउंडेशन (दिल्ली), नारायणी सेवा संस्थान, सारण के समन्वयक अखिलेंद्र सिंह, रेस्क्यू एंड रिलीफ फाउंडेशन (पश्चिम बंगाल) और अन्य थानों की पुलिस टीम शामिल थी।