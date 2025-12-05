किराए के कमरे में आर्केस्ट्रा संचालक ने लगाई फांसी, मौत से सनसनी; पश्चिम बंगाल का था मृतक
छपरा के नगरा थाना क्षेत्र के कादीपुर गांव में एक आर्केस्ट्रा संचालक ने किराए के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक पश्चिम बंगाल का रहने वाला थ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, छपरा। नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कादीपुर गांव में एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां किराए के कमरे में रह रहे एक आर्केस्ट्रा संचालक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
मृतक की पहचान पश्चिम बंगाल के तुफानगंज थाना क्षेत्र के धौलपौल गांव निवासी स्व. गौरखा दास के पुत्र उत्तम दास के रूप में हुई है। उत्तम अपनी पत्नी पूजा दास और दो छोटे बच्चों के साथ कादीपुर में रहकर आर्केस्ट्रा ग्रुप का संचालन करता था।
जिस मकान में वह रहता था, वह कामेश्वर सिंह की जमीन पर बना करकटनुमा मकान बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों की भारी भीड़ जुट गई।
अमनौर गए थे कलाकार, पत्नी ने दी फोन पर सूचना
घटना के संबंध में आर्केस्ट्रा ग्रुप के कलाकारों ने बताया कि वे सभी कार्यक्रम के सिलसिले में अमनौर गए हुए थे। देर रात उत्तम दास की पत्नी पूजा दास ने फोन कर उन्हें उसके आत्महत्या करने की सूचना दी।
सुबह सभी लोग वापस लौटे और तुरंत इसकी जानकारी नगरा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया।
पुलिस सभी बिंदुओं पर कर रही जांच
मृतक के साथ काम करने वाले कलाकारों का कहना है कि उत्तम दास के ऊपर किसी प्रकार का कर्ज नहीं था और न ही उसका किसी से विवाद था। ऐसे में उसने यह कदम क्यों उठाया, यह किसी की समझ में नहीं आ रहा है।
पुलिस सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच कर रही है। पारिवारिक, आर्थिक और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन जारी है। इस घटना से मृतक के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।