सारण में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज उत्पीड़न का आरोप; ससुराल वाले फरार

संवाद सूत्र, परसा (सारण)। परसा थाना क्षेत्र के मारर गाछी गांव में सोमवार को नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने करकटनुमा घर के एक कमरे से 22 वर्षीया सुमन कुमारी का शव बरामद किया। वह मारर गाछी निवासी संतोष सिंह की पत्नी थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना मिलते ही परसा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार मृतका के गले पर फंदे के स्पष्ट निशान पाए गए हैं,जो प्राथमिक दृष्टि से आत्महत्या का संकेत देते हैं, हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना के बाद ससुराल पक्ष के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं।

इधर मृतका के मायके वालों ने इसे आत्महत्या न मानते हुए ससुरालजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के पिता एवं वैशाली जिले के भगवानपुर निवासी प्रमोद भगत और माता जयमाला देवी ने पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री सुमन की शादी 22 नवंबर 2024 को संतोष सिंह के साथ हुई थी।

दहेज के लिए मानसिक उत्पीड़न आरोप है कि शादी के बाद से ही संतोष और उसके परिवार वाले दहेज व अन्य कारणों से सुमन का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करते थे। उन्होंने दावा किया कि मारपीट के कारण ही सुमन की हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप दिया गया है।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया है।