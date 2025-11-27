सारण में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज उत्पीड़न का आरोप; ससुराल वाले फरार
सारण के परसा थाना क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध मौत हो गई। मृतका, सुमन कुमारी, मारर गाछी निवासी संतोष सिंह की पत्नी थी। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मायके वालों ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद ससुराल पक्ष के सभी सदस्य फरार हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, परसा (सारण)। परसा थाना क्षेत्र के मारर गाछी गांव में सोमवार को नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया है। पुलिस ने करकटनुमा घर के एक कमरे से 22 वर्षीया सुमन कुमारी का शव बरामद किया। वह मारर गाछी निवासी संतोष सिंह की पत्नी थी।
सूचना मिलते ही परसा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार मृतका के गले पर फंदे के स्पष्ट निशान पाए गए हैं,जो प्राथमिक दृष्टि से आत्महत्या का संकेत देते हैं, हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटना के बाद ससुराल पक्ष के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं।
इधर मृतका के मायके वालों ने इसे आत्महत्या न मानते हुए ससुरालजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के पिता एवं वैशाली जिले के भगवानपुर निवासी प्रमोद भगत और माता जयमाला देवी ने पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री सुमन की शादी 22 नवंबर 2024 को संतोष सिंह के साथ हुई थी।
दहेज के लिए मानसिक उत्पीड़न
आरोप है कि शादी के बाद से ही संतोष और उसके परिवार वाले दहेज व अन्य कारणों से सुमन का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करते थे। उन्होंने दावा किया कि मारपीट के कारण ही सुमन की हत्या कर इसे आत्महत्या का रूप दिया गया है।पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेज दिया है।
थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि मायके पक्ष के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि फंदे के निशान और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर मामले की गहन जांच की जा रही है, रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
