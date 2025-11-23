छपरा में आशा कर्मी ले गई प्राइवेट अस्पताल, प्रसव में लापरवाही से नवजात की मौत, मचा कोहराम

जागरण संवाददाता, छपरा। सदर अस्पताल परिसर में बिचौलियों का जाल और झोला-छाप चिकित्सकों का राज मरीजों की जान पर भारी पड़ रहा है।

भगवान बाजार थाना क्षेत्र स्थित एक निजी नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान लापरवाही के कारण एक नवजात की मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों में रोष व्याप्त है।

मृत नवजात के पिता संतोष कुमार दास ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि गड़खा की आशा कार्यकर्ता ने सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने के बदले उन्हें बहला-फुसलाकर एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया।



स्वजनों का आरोप है कि वहां मौजूद कथित चिकित्सक कमल पांडेय ने प्रसव के दौरान भारी लापरवाही बरती, जिसके कारण पेट में पल रहा बच्चा जन्म से पहले ही दम तोड़ बैठा।