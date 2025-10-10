सारण के ‘विकास’ ने प्रेमी को चाकू घोंपकर मारा, पत्नी को छोड़ लिव-इन रिलेशन रहता था मृतक

संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। मढ़ौरा थाना क्षेत्र के नौतन मठिया गांव में बुधवार की देर रात प्रेम संबंध के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अमनौर हरनारायण गांव निवासी सोनू कुमार के रूप में हुई है।

सोनू की हत्या उसके प्रेमी मंगलामुखी विकास मांझी (निवासी खोरीपाकड़, अमनौर) ने चाकू से गोदकर की है। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, सोनू और विकास पिछले करीब दस वर्षों से साथ रह रहे थे। दोनों के बीच लिव-इन रिलेशन जैसा संबंध था। सोनू की करीब डेढ़ साल पहले शादी भी हुई थी, लेकिन वह पत्नी के साथ न रहकर अधिकतर समय विकास के पास ही बिताता था।

नशे और जुए की लत में बुरी तरह फंसा गांव वालों के मुताबिक, सोनू नशे और जुए की लत में बुरी तरह फंसा हुआ था, जिससे अक्सर दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। बुधवार की रात भी सोनू जुआ खेलने के बाद नशे में धुत होकर लौटा और विकास से पैसे को लेकर गाली-गलौच और मारपीट करने लगा। इसी दौरान विवाद बढ़ने पर विकास ने आपा खो दिया और चाकू से सोनू के सीने पर वार कर दिया।

शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा वारदात के बाद घायल सोनू को स्थानीय लोगों ने तुरंत अमनौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर लिया है। मढ़ौरा एसडीपीओ नरेश पासवान ने बताया कि मृतक के छोटे भाई सौरव कुमार के बयान पर प्राथमिकी कर ली गई है। उसमें कहा गया है कि विकास सोनू को घर से बुलाकर ले गया था। उसके बाद हत्या की सूचना मिली। हत्या के कुछ घंटे बाद ही मंगलामुखी विकास मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया।