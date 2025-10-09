Bihar Crime News: सारण के अमनौर में मोबाइल दुकानदार की चाकू गोदकर हत्या, बाजार में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिला में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि लगातार दूसरे दिन एक और हत्या की वारदात ने पूरे जिले को दहला दिया है। बुधवार की रात अमनौर थाना क्षेत्र में मोबाइल दुकानदार सोनू कुमार की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार, मृतक सोनू कुमार (34 वर्ष) अमनौर हरनारायण गांव का रहने वाला था और अमनौर बाजार में “दिल्ली मोबाइल सेंटर” नामक दुकान चलाता था। बताया जाता है कि बुधवार की रात अज्ञात अपराधियों ने किसी बहाने से बुलाकर उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी।

घायल अवस्था में लोगों ने तुरंत उसे अमनौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई इस घटना से परिवार पर दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक के पिता सुनील जायसवाल और स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

हत्या की खबर फैलते ही अमनौर बाजार में अफरातफरी मच गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और व्यवसायी अस्पताल पहुंच गए। मौके पर सारण ग्रामीण एसपी संजय कुमार, मढ़ौरा डीएसपी नरेश पासवान और अमनौर थाना पुलिस दल-बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि हत्या किसी परिचित ने ही की है।

ग्रामीण एसपी संजय कुमार ने बताया कि, “हत्या में मृतक के परिचितों की संलिप्तता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बताया जाता है कि मृतक तीन भाइयों में सबसे बड़ा था और डेढ़ वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। उसकी मौत से पत्नी और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। स्थानीय व्यवसायियों ने पुलिस से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।

गौरतलब है कि मंगलवार की रात ही रिविलगंज थाना क्षेत्र के समसुद्दीनपुर गांव में 20 रुपये के विवाद को लेकर ठेला चालक मनोज राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजामोहन नट को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया था।