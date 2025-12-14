MLC बंशीधर ब्रजवासी की हत्या की साजिश! चेक पोस्ट पर ट्रक ने कार में मारी टक्कर, बाल-बाल बचे ड्राइवर और बॉडीगार्ड
Banshidhar Brajwasi Car Accident: सारण में एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी की गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना दीघा-पहलेजा चेक पोस्ट के पास हुई। एमएलसी न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, छपरा। Banshidhar Brajwasi Car Accident: तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद (एमएलसी) सदस्य बंशीधर ब्रजवासी की गाड़ी को शनिवार की रात सारण के दीघा–पहलेजा चेक पोस्ट के समीप एक ट्रक ने टक्कर मार दी।
इस घटना को लेकर एमएलसी ने इसे साजिशन हमला बताते हुए हत्या के इरादे से अंजाम दिए जाने की आशंका जताई है। गनीमत यह रही कि घटना के समय एमएलसी स्वयं वाहन में सवार नहीं थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।
उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करके जानकारी दी है। बताया गया कि एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी अपनी पत्नी के इलाज के सिलसिले में दिल्ली जाने के लिए ट्रेन से रवाना हो चुके थे।
पटना जंक्शन पर उन्हें छोड़ने के बाद उनका सरकारी वाहन, अंगरक्षक और चालक के साथ मुजफ्फरपुर लौट रहा था। इसी दौरान सारण के दीघा–पहलेजा चेक पोस्ट के पास एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे की तीव्रता से खुला एयरबैग
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी का एयरबैग खुल गया। एयरबैग के खुलने से वाहन में सवार अंगरक्षक और चालक की जान बच सकी। हालांकि, वाहन को भारी क्षति पहुंची है। घटना के बाद आसपास अफरा-तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोग मौके पर जुट गए।
ट्रक के प्रतिबंध पर उठाया सवाल
घटना को लेकर एमएलसी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि दीघा पुल पर ट्रकों का परिचालन प्रतिबंधित है, इसके बावजूद ट्रक कैसे पुल और चेक पोस्ट के पास तक पहुंचा। यह लापरवाही है या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
एसएसपी को दी गई सूचना
एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने इस घटना की जानकारी सारण के एसएसपी डॉ. कुमार आशीष को फोन पर दी है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। ट्रक चालक की पहचान, ट्रक के परिचालन की अनुमति और घटना के पीछे की मंशा की जांच की जा रही है।
सुरक्षा व्यवस्था पर उठा सवाल
इस घटना के बाद जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा व्यवस्था और पुल पर ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। एमएलसी ने कहा कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
