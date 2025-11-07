संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। Saran crime News: लड़की कालेज के लिए न‍िकली, लेकि‍न लौटकर नहीं आई। मामले में सोनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुल‍िस उसका पता लगाने में जुटी है।

लापता लड़की हाजीपुर के आरएन कालेज में बीए में पढ़ती थी। वह सुबह में कालेज जाने की बात कहकर घर से निकली। हर दिन वह ऐसे ही जाती थी।

देर शाम तक वह लौटकर नहीं आई। उसके नहीं आने पर माता-पिता को चिंता होने लगी। उसके मोबाइल पर कॉल क‍िया तो वह बंंद बता रहा था।

इसके बाद लगा शायद मोबाइल की बैट्री खत्‍म हो गई होगी। यह भी उम्‍मीद स्‍वजन जता रहे थे क‍ि शायद वह क‍िसी सहेली या रिश्‍तेदार के यहां रुक गई होगी।

कहीं पता नहीं चलने पर थाने में शिकायत

इसके बाद हर जगह उसका पता लगाने में स्‍वजन जुट गए। उसका कोई पहीं चला। इसके बाद उसके पि‍ता भागे-भागे सोनपुर थाने पहुंचे। वहां गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया।

अपने आवेदन में उन्‍होंने बताया है क‍ि हर दिन की तरह बेटी घर से निकली थी, लेकि‍न घर नहीं आई। स्‍वजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है।

इधर सूत्रों के अनुसार लापता छात्रा अपने साथ सारे शैक्षण‍िक प्रमाणपत्र और आधार कार्ड भी ले गई है। मोबाइल बंद होने के कारण पुलिस लास्‍ट लोकेशन के आधार पर उसका पता लगाने में जुट गई है।

इधर स्‍वजन सहमे हुए हैं। वे बेटी की सलामती की दुआ कर रहे हैं। पुलिस मामले में विभ‍ि‍न्‍न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है।

