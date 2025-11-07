Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोनपुर से हाजीपुर गई छात्रा के पिता भागे-भागे पहुंचे पुल‍िस के पास, बोले-मेरी मदद कीजिए

    By Rahul Kumar SinghEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 05:04 PM (IST)

    नयागांव से एक छात्रा कॉलेज जाने के लिए निकली और लापता हो गई। परिजनों ने सोनपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। छात्रा हाजीपुर के आरएन कॉलेज में बीए की छात्रा है। वह अपने साथ शैक्षणिक प्रमाणपत्र और आधार कार्ड भी ले गई है। पुलिस मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसकी तलाश कर रही है। परिजनों को अनहोनी की आशंका है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सोनपुर की छात्रा लापता। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सूत्र, नयागांव (सारण)। Saran crime News: लड़की कालेज के लिए न‍िकली, लेकि‍न लौटकर नहीं आई। मामले में सोनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुल‍िस उसका पता लगाने में जुटी है।

    लापता लड़की हाजीपुर के आरएन कालेज में बीए में पढ़ती थी। वह सुबह में कालेज जाने की बात कहकर घर से निकली। हर दिन वह ऐसे ही जाती थी। 

    देर शाम तक वह लौटकर नहीं आई। उसके नहीं आने पर माता-पिता को चिंता होने लगी। उसके मोबाइल पर कॉल क‍िया तो वह बंंद बता रहा था। 

    इसके बाद लगा शायद मोबाइल की बैट्री खत्‍म हो गई होगी। यह भी उम्‍मीद स्‍वजन जता रहे थे क‍ि शायद वह क‍िसी सहेली या रिश्‍तेदार के यहां रुक गई होगी। 

    कहीं पता नहीं चलने पर थाने में शिकायत

    इसके बाद हर जगह उसका पता लगाने में स्‍वजन जुट गए। उसका कोई पहीं चला। इसके बाद उसके पि‍ता भागे-भागे सोनपुर थाने पहुंचे। वहां गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। 

    अपने आवेदन में उन्‍होंने बताया है क‍ि हर दिन की तरह बेटी घर से निकली थी, लेकि‍न घर नहीं आई। स्‍वजनों को अनहोनी की आशंका सता रही है। 

    इधर सूत्रों के अनुसार लापता छात्रा अपने साथ सारे शैक्षण‍िक प्रमाणपत्र और आधार कार्ड भी ले गई है। मोबाइल बंद होने के कारण पुलिस लास्‍ट लोकेशन के आधार पर उसका पता लगाने में जुट गई है।  

    इधर स्‍वजन सहमे हुए हैं। वे बेटी की सलामती की दुआ कर रहे हैं। पुलिस मामले में विभ‍ि‍न्‍न बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। 

    यह भी पढ़ें- दो बच्‍चों के प‍िता पर चढ़ा प्‍यार का बुखार, लोकलाज भूल नाबालिग के साथ कर दी ये हरकत, रोहतास पुलिस ने क‍िया आगे का काम

     

     

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें