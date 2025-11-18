MGNREGA KYC: मनरेगा मजदूरों के लिए अब केवाईसी अनिवार्य, विभाग ने तेज की प्रक्रिया

संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। मनरेगा की योजनाओं में धांधली और फर्जी उपस्थिति की शिकायतों पर रोक लगाने के लिए अब विभाग ने मजदूरों का केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। इस को लेकर मंगलवार को प्रखंड कार्यालय में मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी नंदन कुमार आस्तिक की अध्यक्षता में बैठक की गई।

बैठक में सभी संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया गया कि मनरेगा से जुड़े मजदूरों का केवाईसी अपडेट करने का कार्य अविलंब पूरा कराया जाए, ताकि आगामी कार्यों के संचालन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि विभाग की नई व्यवस्था के तहत बिना केवाईसी वाले मजदूर मनरेगा के तहत काम नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही मजदूरों के भुगतान में भी विलंब की स्थिति बन सकती है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी मजदूरों को सूची से बाहर करने के लिए यह कदम जरूरी है।