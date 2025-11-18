MGNREGA KYC: मनरेगा मजदूरों के लिए अब केवाईसी अनिवार्य, विभाग ने तेज की प्रक्रिया
मनरेगा मजदूरों के लिए केवाईसी अब अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने इस प्रक्रिया में तेजी लाई है, जिससे मजदूरों की पहचान सुनिश्चित होगी और योजनाओं का लाभ मिलना आसान होगा। केवाईसी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए विशेष शिविर और ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए गए हैं।
संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। मनरेगा की योजनाओं में धांधली और फर्जी उपस्थिति की शिकायतों पर रोक लगाने के लिए अब विभाग ने मजदूरों का केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। इस को लेकर मंगलवार को प्रखंड कार्यालय में मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी नंदन कुमार आस्तिक की अध्यक्षता में बैठक की गई।
बैठक में सभी संबंधित कर्मियों को निर्देश दिया गया कि मनरेगा से जुड़े मजदूरों का केवाईसी अपडेट करने का कार्य अविलंब पूरा कराया जाए, ताकि आगामी कार्यों के संचालन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो।
कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि विभाग की नई व्यवस्था के तहत बिना केवाईसी वाले मजदूर मनरेगा के तहत काम नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही मजदूरों के भुगतान में भी विलंब की स्थिति बन सकती है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जी मजदूरों को सूची से बाहर करने के लिए यह कदम जरूरी है।
उन्होंने सभी कर्मियों को मजदूरों की सूची तैयार करने, शिविर आयोजित करने और गांव स्तर पर अधिक से अधिक लोगों को केवाईसी प्रक्रिया से जोड़ने का निर्देश दिया।
पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि समय पर केवाईसी पूरा होने से मजदूरों को उनका भुगतान नियमित रूप से मिल सकेगा और योजनाओं की प्रगति भी प्रभावित नहीं होगी। विभाग ने जल्द से जल्द अभियान चलाकर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।