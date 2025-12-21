माघ मेला: दो अनारक्षित ट्रेनों का 1 जनवरी से होगा परिचालन, छपरा समेत इन जिलों के यात्रियों को होगा सीधा फायदा

जागरण संवाददाता, छपरा। Magh Mela in Prayagraj: प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला के दौरान श्रद्धालु यात्रियों की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने बड़ी सुविधा देने का निर्णय लिया है।

रेलवे प्रशासन 1 जनवरी से 17 फरवरी 2026 तक प्रतिदिन दो अनारक्षित रिंग रेल विशेष गाड़ियों का संचालन करेगा, जिससे बिहार और पूर्वांचल के यात्रियों को प्रयागराज आने-जाने में सहूलियत मिलेगी।

पहली रिंग रेल 05101 झूसी–गाजीपुर सिटी–छपरा–थावे–सीवान–भटनी अनारक्षित विशेष ट्रेन होगी। यह ट्रेन प्रतिदिन सुबह 9.00 बजे झूसी से प्रस्थान करेगी और वाराणसी, गाजीपुर सिटी, बलिया होते हुए छपरा जंक्शन पर शाम 4.30 बजे पहुंचेगी।

इसके बाद छपरा कचहरी, मढ़ौरा, मशरख, गोपालगंज, थावे, सीवान, भटनी सहित विभिन्न स्टेशनों से गुजरते हुए यह ट्रेन रात्रि एवं अगले दिन सुबह होते हुए पुनः झूसी पहुंचेगी। इस रिंग रेल से छपरा, सिवान और गोपालगंज जिले के यात्रियों को माघ मेला के लिए सीधी और किफायती यात्रा सुविधा मिलेगी।