    माघ मेला: दो अनारक्षित ट्रेनों का 1 जनवरी से होगा परिचालन, छपरा समेत इन जिलों के यात्रियों को होगा सीधा फायदा

    By Zakir Ali Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 04:29 PM (IST)

    माघ मेला के लिए रेलवे 1 जनवरी से दो अनारक्षित ट्रेनों का परिचालन शुरू करेगा। इससे छपरा समेत कई जिलों के यात्रियों को सुविधा होगी। यह पहल माघ मेला में ...और पढ़ें

    दो ट्रेनों का होगा परिचालन। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, छपरा। Magh Mela in Prayagraj: प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला के दौरान श्रद्धालु यात्रियों की संभावित भारी भीड़ को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने बड़ी सुविधा देने का निर्णय लिया है।

    रेलवे प्रशासन 1 जनवरी से 17 फरवरी 2026 तक प्रतिदिन दो अनारक्षित रिंग रेल विशेष गाड़ियों का संचालन करेगा, जिससे बिहार और पूर्वांचल के यात्रियों को प्रयागराज आने-जाने में सहूलियत मिलेगी। 

    पहली रिंग रेल 05101 झूसी–गाजीपुर सिटी–छपरा–थावे–सीवान–भटनी अनारक्षित विशेष ट्रेन होगी। यह ट्रेन प्रतिदिन सुबह 9.00 बजे झूसी से प्रस्थान करेगी और वाराणसी, गाजीपुर सिटी, बलिया होते हुए छपरा जंक्शन पर शाम 4.30 बजे पहुंचेगी।

    इसके बाद छपरा कचहरी, मढ़ौरा, मशरख, गोपालगंज, थावे, सीवान, भटनी सहित विभिन्न स्टेशनों से गुजरते हुए यह ट्रेन रात्रि एवं अगले दिन सुबह होते हुए पुनः झूसी पहुंचेगी। इस रिंग रेल से छपरा, सिवान और गोपालगंज जिले के यात्रियों को माघ मेला के लिए सीधी और किफायती यात्रा सुविधा मिलेगी।

    एक ट्रेन शाम 4:30 बजे तो दूसरी रात 2:00 बजे पहुंचेगी छपरा जंक्शन

    दूसरी 05102 झूसी–बनारस–मऊ–भटनी–सीवान–थावे–छपरा–बलिया–गाजीपुर सिटी–वाराणसी सिटी–झूसी अनारक्षित विशेष ट्रेन होगी। यह ट्रेन प्रतिदिन दोपहर 14.30 बजे झूसी से खुलेगी और बनारस, मऊ, सीवान, थावे होते हुए अगले दिन रात 2.00 बजे छपरा जंक्शन पहुंचेगी। इसके बाद बलिया, गाजीपुर सिटी, वाराणसी सिटी होते हुए सुबह 9.00 बजे झूसी वापस पहुंचेगी।

    रेलवे के अनुसार इन दोनों रिंग रेल ट्रेनों में सामान्य द्वितीय श्रेणी शयनयान (अनारक्षित) के 14 कोच तथा 2 एसएलआरडी कोच सहित कुल 16 कोच लगाए जाएंगे।

    माघ मेला अवधि में इन रिंग रेल सेवाओं से छपरा सहित आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुलभ और सस्ती रेल यात्रा का लाभ मिलेगा।

    माघ मेला में बड़ी संख्‍या में लोग छपरा, सिवान, गोपालगंज समेत अन्‍य जिलों से प्रयागराज जाते हैं, ऐसे में उनके लिए यह रेल सेवा काफी सुविधाजनक होगी। अनारक्ष‍ित होने की वजह से इसका टिकट मूल्‍य भी कम रहेगा। 