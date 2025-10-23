सारण के असोईयां में जमीन विवाद में पिता की हत्या, पुत्र गंभीर रूप से घायल

संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। थानाक्षेत्र के असोईयां गांव में गुरुवार की सुबह जमीन विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मिली जानकारी के अनुसार, असोईयां निवासी शंभू साह गुरुवार को छठ पर्व मनाने के लिए कोलकाता से अपने घर पहुंचे थे। घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद पट्टीदारों के बीच आंगन की जमीन को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इसी दौरान दूसरे पक्ष ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें शंभू साह के पुत्र संजीत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच-बचाव करने पहुंचे शंभू साह पर भी चाकू से वार कर दिया गया।

दोनों घायलों को तत्काल अनुमंडल अस्पताल मढ़ौरा लाया गया, जहां चिकित्सकों ने शंभू साह को मृत घोषित कर दिया, जबकि संजीत कुमार की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया है।