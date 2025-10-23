Language
    सारण के असोईयां में जमीन विवाद में पिता की हत्या, पुत्र गंभीर रूप से घायल

    By Radha Krishna Edited By: Radha Krishna
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 10:40 AM (IST)

    सारण के असोईयां गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। शंभू साह छठ मनाने कोलकाता से घर पहुंचे थे, जहां पट्टीदारों से जमीन को लेकर विवाद हो गया। विवाद में चाकू से हमले में शंभू साह की मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है और जांच जारी है।

    Hero Image

    अस्पताल परिसर में मृतक के रोते बिलखते स्वजन

    संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। थानाक्षेत्र के असोईयां गांव में गुरुवार की सुबह जमीन विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

    मिली जानकारी के अनुसार, असोईयां निवासी शंभू साह गुरुवार को छठ पर्व मनाने के लिए कोलकाता से अपने घर पहुंचे थे। घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद पट्टीदारों के बीच आंगन की जमीन को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इसी दौरान दूसरे पक्ष ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें शंभू साह के पुत्र संजीत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। बीच-बचाव करने पहुंचे शंभू साह पर भी चाकू से वार कर दिया गया।

    दोनों घायलों को तत्काल अनुमंडल अस्पताल मढ़ौरा लाया गया, जहां चिकित्सकों ने शंभू साह को मृत घोषित कर दिया, जबकि संजीत कुमार की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया है।

    घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है।


    ग्रामीणों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा था, जो गुरुवार को खूनी झड़प में बदल गया। गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है।