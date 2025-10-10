Bihar Politics: लालू प्रसाद यादव ने मारी बारी, सबसे पहले दाखिल कर दिया नामांकन पत्र
सारण के मढ़ौरा में विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव ने मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पहले दिन मढ़ौरा से केवल लालू प्रसाद यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्वाचन विभाग ने शांतिपूर्ण नामांकन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के तहत शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव ने एसडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी निधि कुमारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
उनके साथ समर्थकों की भीड़ अनुमंडल परिसर में जुटी रही। नामांकन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अनुमंडल प्रशासन की ओर से एसडीओ निधि राज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरेश पासवान, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य कर्मी तैनात रहे।
मढ़ौरा अनुमंडल परिसर में मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के नामांकन लिए एसडीओ के पास, जबकि तरैया विधानसभा के लिए डीसीएलआर धनंजय त्रिपाठी के कार्यालय में प्रक्रिया संपन्न की जा रही है।
पहले दिन मढ़ौरा से केवल लालू प्रसाद यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि तरैया विधानसभा से मात्र एक प्रत्याशी ने नाजीर रसीद कटवाया है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आगामी दिनों में नामांकन की रफ्तार तेज होने की संभावना है। निर्वाचन विभाग ने नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।