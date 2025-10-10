Language
    Bihar Politics: लालू प्रसाद यादव ने मारी बारी, सबसे पहले दाखिल कर दिया नामांकन पत्र

    By Pankaj Kumar Pandey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 05:17 PM (IST)

    सारण के मढ़ौरा में विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव ने मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पहले दिन मढ़ौरा से केवल लालू प्रसाद यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्वाचन विभाग ने शांतिपूर्ण नामांकन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

    मढौरी से लालू प्रसाद यादव ने दाखिल किया नामांकन पत्र।

    संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के तहत शुक्रवार से नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के प्रत्याशी लालू प्रसाद यादव ने एसडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी निधि कुमारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

    उनके साथ समर्थकों की भीड़ अनुमंडल परिसर में जुटी रही। नामांकन के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अनुमंडल प्रशासन की ओर से एसडीओ निधि राज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरेश पासवान, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य कर्मी तैनात रहे।

    मढ़ौरा अनुमंडल परिसर में मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के नामांकन लिए एसडीओ के पास, जबकि तरैया विधानसभा के लिए डीसीएलआर धनंजय त्रिपाठी के कार्यालय में प्रक्रिया संपन्न की जा रही है।

    पहले दिन मढ़ौरा से केवल लालू प्रसाद यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि तरैया विधानसभा से मात्र एक प्रत्याशी ने नाजीर रसीद कटवाया है।

    प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आगामी दिनों में नामांकन की रफ्तार तेज होने की संभावना है। निर्वाचन विभाग ने नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

    मांझी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जागरूकता अभियान

    लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में मांझी प्रखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनोखा पहल करते हुए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था लोगों को शत-प्रतिशत और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रेरित करना।
     
    कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव और टोले-टोले जाकर लोगों से संवाद किया और उन्हें मतदान के महत्व को समझाया। बच्चों और महिलाओं के बीच खासतौर पर जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। इस दौरान मतदाताओं को यह बताया गया कि उनका एक वोट देश और समाज के भविष्य को तय करता है।
     
    स्लोगन, पोस्टर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को यह संदेश दिया कि किसी दबाव या प्रलोभन में आए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का संकल्प लिया। इस तरह यह अभियान क्षेत्र में लोकतांत्रिक चेतना को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।