Bihar Politics: लालू प्रसाद यादव ने मारी बारी, सबसे पहले दाखिल कर दिया नामांकन पत्र

मढ़ौरा अनुमंडल परिसर में मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के नामांकन लिए एसडीओ के पास, जबकि तरैया विधानसभा के लिए डीसीएलआर धनंजय त्रिपाठी के कार्यालय में प्रक्रिया संपन्न की जा रही है।

पहले दिन मढ़ौरा से केवल लालू प्रसाद यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि तरैया विधानसभा से मात्र एक प्रत्याशी ने नाजीर रसीद कटवाया है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आगामी दिनों में नामांकन की रफ्तार तेज होने की संभावना है। निर्वाचन विभाग ने नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।

मांझी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का जागरूकता अभियान

लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में मांझी प्रखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनोखा पहल करते हुए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य था लोगों को शत-प्रतिशत और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रेरित करना।

कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव और टोले-टोले जाकर लोगों से संवाद किया और उन्हें मतदान के महत्व को समझाया। बच्चों और महिलाओं के बीच खासतौर पर जागरूकता फैलाने पर जोर दिया गया। इस दौरान मतदाताओं को यह बताया गया कि उनका एक वोट देश और समाज के भविष्य को तय करता है।

स्लोगन, पोस्टर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने मतदाताओं को यह संदेश दिया कि किसी दबाव या प्रलोभन में आए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। स्थानीय लोगों ने भी इस पहल की सराहना करते हुए मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का संकल्प लिया। इस तरह यह अभियान क्षेत्र में लोकतांत्रिक चेतना को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।