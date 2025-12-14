सोनपुर मेले से किशोरी लापता, फिरौती की धमकी से परिवार में दहशत

इसी बीच एक अज्ञात मोबाइल नंबर से परिजनों के फोन पर कॉल आया, जिसमें आरोपी ने किशोरी को सुरक्षित लौटाने के बदले रुपये की मांग की। कॉल करने वाले ने यह भी कहा कि रकम मिलने पर वह लड़की को जहां कहा जाएगा, वहां पहुंचा देगा। स्वजनों के अनुसार, जब उन्होंने दोबारा उस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की तो फोन बंद बताया गया।आरोप है कि इसी दौरान दूसरे नंबर से कॉल कर धमकी दी गई कि यदि पुलिस या किसी को सूचना दी गई तो किशोरी की हत्या कर दी जाएगी। इससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है। पीड़िता की मां को आशंका है कि उनकी बेटी का गलत नीयत से अपहरण किया गया है और उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है।



मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि आवेदन के आलोक में त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए किशोरी की सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित की जाए। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और कॉल डिटेल्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।