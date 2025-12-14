Language
    सोनपुर मेले से किशोरी लापता, फिरौती की धमकी से परिवार में दहशत

    By Rahul Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:05 PM (IST)

    बिहार के सोनपुर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। सोनपुर मेले में लापता हुई किशोरी के परिवार को फिरौती की मांग और ...और पढ़ें

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, नयागांव। सोनपुर थाना क्षेत्र से एक चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां सोनपुर मेले में गई एक किशोरी के लापता होने के बाद परिजनों को मोबाइल फोन पर फिरौती की मांग और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित परिवार इन धमकियों से गहरे सदमे और भय में है।

    पीड़िता की मां द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार, उनकी नाबालिग बेटी मेले में गई थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने मेला परिसर और आसपास के इलाकों में पूरी रात खोजबीन की, पर किशोरी का कोई सुराग नहीं मिल सका।

    इसी बीच एक अज्ञात मोबाइल नंबर से परिजनों के फोन पर कॉल आया, जिसमें आरोपी ने किशोरी को सुरक्षित लौटाने के बदले रुपये की मांग की। कॉल करने वाले ने यह भी कहा कि रकम मिलने पर वह लड़की को जहां कहा जाएगा, वहां पहुंचा देगा। स्वजनों के अनुसार, जब उन्होंने दोबारा उस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की तो फोन बंद बताया गया।आरोप है कि इसी दौरान दूसरे नंबर से कॉल कर धमकी दी गई कि यदि पुलिस या किसी को सूचना दी गई तो किशोरी की हत्या कर दी जाएगी। इससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है। पीड़िता की मां को आशंका है कि उनकी बेटी का गलत नीयत से अपहरण किया गया है और उसके साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है।

    मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि आवेदन के आलोक में त्वरित और सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए किशोरी की सुरक्षित बरामदगी सुनिश्चित की जाए। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है और कॉल डिटेल्स के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।