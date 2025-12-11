बिस्कुट का लालच देकर किडनैप, फिर पोखरे में फेंका शव;  पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया

संवाद सहयोगी, पानापुर। थाना क्षेत्र के सतजोड़ा हाईस्कूल के समीप बिजौली गांव के एक पोखरे में बुधवार की शाम छह वर्षीय बालक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। थोड़ी ही देर में शव देखने के लिए वहां लोग जुट गए।

मृत बालक की पहचान गोपालगंज जिले के सिधवलिया थाना क्षेत्र के बुधसी गांव निवासी छह वर्षीय आदित्य कुमार पिता स्व. उमेश राम के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार आदित्य पानापुर थाना क्षेत्र के टोटहा जगतपुर गांव में अपने नाना दशरथ राम के घर रहता था। आदित्य गत छह दिसंबर की दोपहर से घर से लापता हो गया था। स्वजन ने काफी खोजबीन की लेकिन जब उसका कोई पता नहीं चला तो मृतक के नाना दशरथ राम ने 8 दिसंबर को स्थानीय थाने में प्राथमिकी कराई थी।

बिस्कुट का लालच देकर अपहरण प्राथमिकी में उन्होंने बिजौली गांव निवासी सुदीश राय पर बिस्कुट का लालच देकर आदित्य का अपहरण करने का आरोप लगाया था। पुलिस मामले की जांच कर रही थी इसी बीच बुधवार की शाम घर से तीन किलोमीटर दूर पोखरा में उपलाते शव को देखकर ग्रामीणों ने शोर मचाया। इसके बाद घटनास्थल पर सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई।