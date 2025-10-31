Language
    खेसारी लाल यादव के रोड शो में मचा हड़कंप, पवन को लग गई 1,20,000 रुपये की चपत

    By Pankaj Kumar Pandey Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:52 PM (IST)

    सारण के मिर्जापुर में खेसारी लाल यादव के रोड शो में अफरातफरी के दौरान पॉकेटमारी और चेन छिनतई की घटनाएं हुईं। बुलेन्द्र यादव और पवन कुमार समेत कई लोगों की सोने की चेन चोरी हो गई, साथ ही कई लोगों की जेब से हजारों रुपये भी उड़ा लिए गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।

    संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। प्रखंड के मिर्जापुर में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) के रोड शो के दौरान अफरातफरी मच गई, जब भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात लोगों ने पॉकेटमारी और चेन छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया।

    मौके पर पहुंचे हजारों समर्थकों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, समाजसेवी बुलेन्द्र यादव के गले से करीब दो लाख रुपये मूल्य की सोने की चेन। वहीं, पवन कुमार के गले से एक लाख बीस हजार रुपये की चेन उड़ा ली।

    इसके अलावा, सानी चंदा निवासी सरोज सिंह कुशवाहा की जेब से 14,500 रुपये कैश, शिल्हौरी निवासी धीरज कुमार के 8,300 रुपये, सुरे निवासी रविन्द्र महतो के 26,000 रुपये तथा जगनछपरा निवासी रंजीत राय के 9,000 रुपये पॉकेट से उड़ा लिए।

    घटना का एक वीडियो किसी व्यक्ति ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है।

    थानाध्यक्ष ने बताया कि रोड शो के दौरान भारी भीड़ का फायदा उठाकर घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही अपराधियों की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

