खेसारी लाल यादव के रोड शो में मचा हड़कंप, पवन को लग गई 1,20,000 रुपये की चपत

संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। प्रखंड के मिर्जापुर में भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal Yadav) के रोड शो के दौरान अफरातफरी मच गई, जब भीड़ का फायदा उठाकर अज्ञात लोगों ने पॉकेटमारी और चेन छिनतई की घटनाओं को अंजाम दिया।

मौके पर पहुंचे हजारों समर्थकों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, समाजसेवी बुलेन्द्र यादव के गले से करीब दो लाख रुपये मूल्य की सोने की चेन। वहीं, पवन कुमार के गले से एक लाख बीस हजार रुपये की चेन उड़ा ली।