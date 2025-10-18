खेसारी के नामांकन रैली में चोरों की मौज, किसी के छीने फोन तो किसी के उड़ाए चेन

जागरण संवाददाता, छपरा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन शुक्रवार को छपरा शहर राजनीतिक हलचल से सराबोर रहा। सुबह से ही समाहरणालय परिसर और शहर के मुख्य मार्गों पर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

मांझी, एकमा, बनियापुर, अमनौर और गड़खा विधानसभा क्षेत्रों के सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशी शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जिससे पूरा शहर चुनावी रंग में रंगा नजर आया।

भोजपुरी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता एवं गायक शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव ने महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में छपरा विधानसभा से नामांकन दाखिल किया।

इस दौरान माहौल पूरी तरह जश्न में तब्दील हो गया। हजारों की भीड़ उनके समर्थन में नारेबाजी करती रही। समर्थकों की बेकाबू भीड़ ने समाहरणालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा।