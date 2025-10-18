Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    खेसारी के नामांकन रैली में चोरों की मौज, किसी के छीने फोन तो किसी के उड़ाए चेन

    By Prawin Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 09:20 AM (IST)

    खेसारी लाल यादव की नामांकन रैली में चोरों ने खूब हाथ साफ किया। भीड़ का फायदा उठाकर कई लोगों के फोन और चेन चुरा लिए गए। रैली में अफरा-तफरी का माहौल था, जिसका चोरों ने जमकर फायदा उठाया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    खेसारी के नामांकन रैली में चोरों की मौज

    जागरण संवाददाता, छपरा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन शुक्रवार को छपरा शहर राजनीतिक हलचल से सराबोर रहा। सुबह से ही समाहरणालय परिसर और शहर के मुख्य मार्गों पर प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मांझी, एकमा, बनियापुर, अमनौर और गड़खा विधानसभा क्षेत्रों के सभी प्रमुख दलों के प्रत्याशी शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने पहुंचे, जिससे पूरा शहर चुनावी रंग में रंगा नजर आया। 

    भोजपुरी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता एवं गायक शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव ने महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में छपरा विधानसभा से नामांकन दाखिल किया। 

    इस दौरान माहौल पूरी तरह जश्न में तब्दील हो गया। हजारों की भीड़ उनके समर्थन में नारेबाजी करती रही। समर्थकों की बेकाबू भीड़ ने समाहरणालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी। हालात को काबू में लाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। 

    कुछ जगहों पर धक्का-मुक्की और अफरातफरी की स्थिति बन गई। सदर डीएसपी राम पुकार सिंह, ट्रैफिक डीएसपी संतोष पासवान और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और लगातार स्थिति की निगरानी करते रहे।

    किसी का मोबाइल उड़ाया तो किसी की चेन 

    भीड़ का फायदा उठाकर उचक्कों ने कई लोगों के मोबाइल और सोने की चेन उड़ा लिए।