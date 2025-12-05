जयप्रकाश विश्वविद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा को नई गति: कैंपस ड्राइव तेज, रोजगार उन्मुख कोर्सों की पढ़ाई शुरू

जागरण संवाददाता, छपरा(सारण)। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में विभिन्न त्रिवर्षीय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इस सत्र में बीसीए (बैचलर आफ कंप्यूटर एप्लिकेशन), बीबीए (बैचलर आफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन), बीएमसी (बैचलर आफ मास कम्युनिकेशन), बीएससी (बायोटेक्नोलाजी) और बीएससी (इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज) जैसे करियर उन्मुख कोर्सों में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए कई नई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

व्यावसायिक कोर्सों की बढ़ती अहमियत अध्यक्ष छात्र संकाय (डीएसडब्ल्यू) डा. राणा विक्रम सिंह के अनुसार, वर्तमान समय में व्यावसायिक शिक्षा करने वाले विद्यार्थियों के लिए रोजगार की संभावनाएं अत्यंत प्रबल हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने इस वर्ष पाठ्यक्रमों में सैद्धांतिक और प्रायोगिक प्रशिक्षण को और मजबूत किया है, ताकि छात्र उद्योग की जरूरतों के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें।

प्लेसमेंट पर विशेष तैयारी विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल की सक्रियता से छात्रों को बड़ी कंपनियों में अवसर मिल रहे हैं। अब तक टेक महिंद्रा, एमआरएफ, ग्लेनमार्क, फ्लिपकार्ट, सिएट जैसी प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनियां कैंपस में प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित कर चुकी हैं। अधिकारियों के अनुसार, आने वाले महीनों में और भी कंपनियों को कैंपस ड्राइव के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।

नए कोर्सों के छात्रों को भी मिलेगा लाभ विश्वविद्यालय प्रशासन अब विकास-उन्मुख राष्ट्रीय स्तर के कोर्सों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी प्लेसमेंट सुविधा प्रदान करने की तैयारी कर रहा है। प्रयास है कि पारंपरिक कोर्स करने वाले छात्रों को भी व्यावसायिक शिक्षा के अवसर मिल सकें, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़े।



उच्च शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ जेपीयू ने खुद को व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा का केंद्र बनाने की दिशा में कदम तेज किए हैं। विश्वविद्यालय का मानना है कि पारंपरिक पढ़ाई के साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण छात्रों के भविष्य को नई दिशा और व्यापक संभावनाएं प्रदान करता है।

महाविद्यालय में संचालित हो रहे वोकेशनल कोर्स राजेंद्र कॉलेज छपरा



कोर्स-सीट



मास कम्युनिकेशन में स्नातक (बीएमसी)-60



बायोटेक्नोलाजी में स्नातक-40



पर्यावरण विज्ञान में स्नातक-40



कार्यात्मक हिंदी में स्नातक-60



सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र (सीआईटी)-64





गंगा सिंह कॉलेज, छपरा



कोर्स -सीट



कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक (बीसीए)-40



औद्योगिक मछली और मत्स्य पालन में स्नातक (आईएफएफ)-40



डीएवी कॉलेज सिवान



कोर्स - सीट



कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक (बीसीए)-40



मास कम्युनिकेशन में स्नातक (बीएमसी)-60



पर्यावरण विज्ञान में स्नातक (ईएस)-40



