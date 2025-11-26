Language
    ऑपरेशन सिंदूर में बलिदान होने वाले BSF सब-इंस्पेक्टर के बेटे को मिली नौकरी, DM ने सौंपा नियुक्ति पत्र

    By Zakir Ali Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:29 PM (IST)

    ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए बीएसएफ सब-इंस्पेक्टर के बेटे को जिला प्रशासन ने नौकरी दी है। जिलाधिकारी ने स्वयं नियुक्ति पत्र सौंपा। इस खबर से पूरे जिले में खुशी की लहर है और शहीद के परिवार के प्रति सम्मान व्यक्त किया जा रहा है।

    ऑपरेशन सिंदूर में बलिदान होने वाले BSF सब-इंस्पेक्टर के बेटे को मिली नौकरी

    जागरण संवाददाता, छपरा। 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान बलिदान हुए बीएसएफ के सब-इंस्पेक्टर मो. इम्तियाज के पुत्र मो. इमदाद रजा को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई।

    मंगलवार को जिलाधिकारी अमन समीर ने उन्हें औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि बलिदानियों के स्वजनों के सम्मान और उनके पुनर्वास के लिए सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।

    बिहार सरकार ने मो. इमदाद रजा की शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्नातक के अनुरूप निम्नवर्गीय लिपिक पद पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया था।

    इस प्रस्ताव पर मुहर 20 नवंबर को जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में आयोजित जिला अनुकंपा चयन समिति की बैठक में लगी थी। समिति ने विस्तृत जांच के बाद मो. रजा के पक्ष में नियुक्ति की अनुशंसा की थी।

    नियुक्ति पत्र सौंपते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि अनुकंपा आधारित नियुक्ति से जुड़ी सभी फाइलों को जिले में एक महीने के अंदर निपटाने का मानक तय किया गया है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को समय पर सहायता मिल सके।

    उन्होंने कहा कि बलिदानियों के परिजनों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता सर्वोपरि है और ऐसे मामलों में विलंब किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।

