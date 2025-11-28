Language
    'भतीजा' बनकर आया 'प्रेमी', दूल्हे पर कट्टा तानकर की दुल्हन भगाने की कोशिश, गांव वालों ने पकड़ा रंगे हाथ

    By Sanjay Daudpur Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 01:12 PM (IST)

    सारण जिले के भरवालिया गांव में एक नवविवाहिता को उसके प्रेमी ने शादी के दूसरे दिन ही भगाने की कोशिश की। प्रेमी 'भतीजा' बनकर आया और दूल्हे पर कट्टा तान दिया। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर प्रेमी और उसके साथी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने लड़की को उसके पिता के सुपुर्द कर दिया और मामले की जांच कर रही है।

    दुल्हन भगाने की कोशिश

    संवाद सहयोगी, दाउदपुर (सारण)। सारण जिले के भरवालिया गांव गुरुवार की शाम उस समय दहल उठा जब शादी के महज दूसरे दिन ही नवविवाहिता को हथियार के बल पर भगाने पहुंचे प्रेमी और उसके साथी को ग्रामीणों ने धर दबोचा। घटना इतनी फिल्मी अंदाज में घटी कि पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

    भतीजा बनकर पहुंचा प्रेमी, हाव भाव से बढ़ा शक

    दाउदपुर थाना क्षेत्र के भरवालिया गांव में नवविवाहिता के घर मोटरसाइकिल से पहुंचे दो युवक पहले तो खुद को दुल्हन के मायके पक्ष से आया फुआ पक्ष का भतीजा बता रहे थे। शादी का माहौल था, इसलिए किसी ने तुरंत शक नहीं किया। 

    दोनों युवक आराम से घर में बैठे और दुल्हन से मिलने की बात कही।लेकिन जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ी,उनके हाव भाव और बेचैनी ने घरवालों को शक में डाल दिया। परिवार ने पूछताछ शुरू की तो प्रेमी का झूठ लड़खड़ाने लगा और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

    कट्टा निकालकर पति को बंधक बनाकर दुल्हन को ले जाने लगा

    पूछताछ बढ़ते ही आरोपी प्रेमी अचानक आक्रामक हो गया। ग्रामीणों के अनुसार,युवक ने झुंझलाकर कट्टा निकाल लिया और नवविवाहिता के पति पर तान दिया। वह अंदर घुसकर दुल्हन का हाथ पकड़कर उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाने की कोशिश करने लगा।

    आरोपी की इस हरकत से घर में चीख-पुकार मच गई। डर और अफरा-तफरी के बीच दुल्हन का पति और परिजन चिल्लाने लगे, जिसके बाद गांव के लोग बड़ी संख्या में मौके पर दौड़ पड़े।

    ग्रामीणों ने की घेराबंदी, प्रेमी और साथी हथियार समेत गिरफ्तार

    स्थिति गंभीर होती देख ग्रामीणों ने चारों ओर से दोनों युवकों की घेराबंदी कर ली। प्रेमी और उसका साथी भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन भीड़ ने उन्हें पकड़ लिया। 

    ग्रामीणों ने दोनों को जमकर पकड़कर रखा और हथियार समेत पुलिस के हवाले कर दिया।गिरफ्तार युवकों की पहचान भटकेशरी चायपलिया गांव निवासी अरशद अली (24 वर्ष) और उसके साथी नंदू राय (20 वर्ष) के रूप में हुई। 

    पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों कई गंभीर मामलों—लूट, हत्या और आपराधिक घटनाओं—में पहले भी आरोपित रह चुके हैं।

    दो साल से चल रहा था प्रेम संबंध, परिवार ने मजबूरी में की शादी 

    स्वजनों ने पुलिस को बताया कि नवविवाहिता और आरोपी प्रेमी के बीच दो वर्षों से प्रेम संबंध थे। संबंध की जानकारी परिजनों को मिलते ही उन्होंने लड़की की शादी तय कर 26 नवंबर 25 को उसकी विदाई कर दी।

    लेकिन शादी के अगले ही दिन प्रेमी अरशद,अपने साथी नंदू के साथ दुल्हन को ले जाने की नीयत से गांव पहुंच गया।

    लड़की को सुरक्षा में पिता के सुपुर्द,जांच जारी

    घटना के बाद पुलिस ने नवविवाहिता को सुरक्षा में लेकर सारी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की और बाद में उसे उसके पिता के सुपुर्द कर दिया।

    थाना प्रभारी कुंदन कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपितों की आपराधिक पृष्ठभूमि की विस्तृत जांच की जा रही है। 

    ग्रामीणों का कहना है कि उनकी तत्परता से गांव में एक बड़ी घटना टल गई।भरवालिया गांव में यह घटना पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही और लोग इसे किसी फिल्मी सीन से भी ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं।