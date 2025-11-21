बिहार STF और सारण पुलिस को बड़ी सफलता, ओडिशा के चर्चित लूट और हत्या कांड का कुख्यात गिरफ्तार
सारण पुलिस और बिहार एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के कुख्यात अपराधी विकास कुमार को गिरफ्तार किया। वह ओडिशा के जाजपुर में लूट और हत्या के मामले में वांछित था। पुलिस ने तकनीकी निगरानी के माध्यम से उसे डोरीगंज से गिरफ्तार किया। उस पर बिहार और ओडिशा में कई गंभीर मामले दर्ज हैं।
जागरण संवाददाता, छपरा। अपराध पर शिकंजा कसने के लिए चलाए जा रहे सारण पुलिस एवं बिहार एसटीएफ के संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय गिरोह के कुख्यात अपराधी विकास कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई सारण जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार देर शाम (20 नवंबर 2025) विशेष छापेमारी के दौरान की गई।
आरोपी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से दूर फरार चल रहा था और लगातार अपने ठिकाने बदलकर गिरफ्त से बचता रहा।
उड़ीसा के जाजपुर में चर्चित लूट कांड का आरोपी
गिरफ्तार अपराधी विकास कुमार( पिता धनेश्वर राय,निवासी दफ्तरपुर,थाना डोरीगंज (सारण)) उड़ीसा के जाजपुर, पानीकोयली थाना कांड संख्या 07/25 में वांछित था। उस पर धारा 310(2)/109 बीएनएसएस एवं 25/27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज है।
घटना चार जनवरी 2025 को हुई थी, जब जाजपुर स्थित एक ज्वेलरी शाप में हथियारबंद अपराधियों ने लूटपाट करते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई थी।
लूट व हत्या की योजना गिरोह ने पहले से बनाई थी
पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच में पता चला कि लूट कांड की योजना विकास कुमार सहित उसके साथियों ने कई दिनों पहले बनायी थी और घटना से पूर्व कई बार रेकी भी की गई थी। अपराधियों ने वारदात में अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था।
घटना के बाद विकास फरार हो गया था और लगातार बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमावर्ती इलाकों में अपना ठिकाना बदलकर पुलिस को चुनौती दे रहा था।
कई संगीन मामलों में है शामिल
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक,गिरफ्तार अपराधी के खिलाफ बिहार और उड़ीसा में हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे तीन से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं।
उसका नेटवर्क अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय था और वह कई पेशेवर अपराधियों के साथ मिलकर लूट एवं सुपारी आधारित वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस उससे पूछताछ करके गिरोह के अन्य सदस्यों, हथियार सप्लाई चेन और छिपने की ठिकानों की जानकारी जुटा रही है।
तकनीकी निगरानी से फंसा पुलिस के जाल में
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उसे पकड़ने के लिए लंबे समय से तकनीकी सर्विलांस और मानव खुफिया तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा था। मोबाइल लोकेशन और संदिग्ध गतिविधियों की मॉनिटरिंग के आधार पर डोरीगंज में उसके छिपे होने की सूचना मिली, जिसके बाद एसटीएफ और सारण पुलिस की संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया।
जल्द न्यायालय में पेश किया जाएगा
एसटीएफ अधिकारियों ने कहा कि कानूनी औपचारिकता पूरी होने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। साथ ही उसके आपराधिक नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस प्रशासन ने इसे अंतर्राज्यीय अपराध नियंत्रण के प्रयासों में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
