Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फर्जी नर्सिंग होम से नवजात बेचने का रैकेट पकड़ा, आर्केस्ट्रा में काम करने वाली महिला का बच्चा बेचा

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:29 PM (IST)

    सारण जिले में एक आर्केस्ट्रा कलाकार के नवजात शिशु को एक फर्जी नर्सिंग होम द्वारा बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए गुजरात से आरोपी को गिरफ्तार किया और सिवान से बच्चे को बरामद किया। इस मामले में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने फर्जी क्लिनिक के रैकेट का पर्दाफाश किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के जनता बाजार थाना क्षेत्र में आर्केस्ट्रा में काम करने वाली एक महिला के नवजात शिशु को डिलीवरी के बाद बेच देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 

    पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए गुजरात से आरोपित को गिरफ्तार कर सिवान से नवजात को सकुशल बरामद कर लिया, जबकि इस कांड में शामिल तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। 

    मामला मां दुर्गा नर्सिंग होम नामक फर्जी क्लिनिक से जुड़ा है, जहां प्रसव के बाद महिला से अधिक पैसे की मांग कर नवजात को जबरन छीन लिया गया था। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ.कुमार आशीष ने शनिवार को अपने कार्यालय कक्ष में नवजात शिशु को उसकी मां को  सौंपा दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    महिला ने लगाया नवजात छीनने का आरोप

    26 सितंबर को उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के दादा नगर सेवाग्राम थाना क्षेत्र के कालोनी कानपुर निवासी एक महिला ने जनता बाजार थाना में आवेदन देकर बताया कि भटवलिया गांव निवासी हरिकिशोर प्रसाद और उसका भाई उपेंद्र सिंह मां दुर्गा नर्सिंग होम नामक फर्जी क्लीनिक चलाते हैं। 

    आवेदिका के अनुसार, वह आर्केस्ट्रा में काम करने के पांच महीने बाद ही गर्भवती हो गई जिसके बाद क्लिनिक में प्रसव कराने के बाद दोनों ने अतिरिक्त पैसे की मांग की और नवजात को जबरन छीनकर किसी व्यक्ति को बेच दिया। महिला काम के सिलसिले में अपनी सहेली के साथ सारण आई थी।

    एसपी के निर्देश पर बनी विशेष टीम

    मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक डा. कुमार आशीष ने तुरंत विशेष पुलिस टीम गठित की। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 27 सितंबर को गिरोह के सरगना हरिकिशोर प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। 

    पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसके भाई उपेंद्र सिंह ने अपने सहयोगी सोनू गिरी (रसुलपुर, दरौंदा, सिवान) की मदद से शिशु को पांच लाख रुपये में किसी व्यक्ति को बेच दिया था।

    गुजरात से पकड़ा गया आरोपी

    राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य श प्रियंक कानूनगो के पत्र के आलोक में, सारण पुलिस ने मिशन मुक्ति फाउंडेशन, रेस्क्यू फाउंडेशन दिल्ली और गुजरात राज्य की बडोदरा पुलिस की मदद से संयुक्त छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने सोनू गिरि को बडोदरा से गिरफ्तार किया। उसे ट्रांजिट रिमांड पर सारण लाया गया।

    सिवान से सकुशल बरामद हुआ नवजात

    सोनू गिरि की निशानदेही पर पुलिस ने सिवान जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नीरज पासवान (ग्राम उखई) के घर से नवजात शिशु को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि नीरज पासवान ने शिशु को पांच लाख रुपये में खरीदा था।

    फर्जी क्लीनिक की जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई:

    एसएसपी  ने बताया कि पूरे गिरोह की भूमिका की जांच की जा रही है। फर्जी नर्सिंग होम के संचालन में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। उन्होंने कहा कि मामले का अनुसंधान शीघ्र पूरा कर स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

    जनता से अपील-आवाज दो पर दें सूचना

    सारण पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि मानव तस्करी,अवैध क्लिनिक या बाल बिक्री जैसी किसी भी सूचना को तुरंत आवाज दो हेल्पलाइन नंबर- 9031600191 पर साझा करें।