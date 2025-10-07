विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए जरूरी पहचान पत्र, जानिए कौन-कौन से दस्तावेज हैं मान्य

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए ज़रूरी पहचान पत्रों की सूची जारी कर दी है। बिना पहचान पत्र के मतदान केंद्र पर वोट नहीं डाल सकते। अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से भी कोई एक मान्य होगा।

जागरण संवाददाता, सारण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता पूरे राज्य में लागू हो गई है। अब मतदाता मतदान के दिन अपने मतदान केंद्र पर तभी वोट दे सकेंगे जब उनके पास मान्य पहचान पत्र होगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी मतदाता को मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए सभी मतदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदान के दिन वे अपना पहचान पत्र साथ लेकर मतदान केंद्र जाएं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निर्वाचन आयोग के अनुसार, यदि किसी मतदाता के पास फोटो सहित मतदाता पहचान पत्र (EPIC) नहीं है या उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वह आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर भी मतदान कर सकता है। मतदान केंद्र पर मौजूद मतदान अधिकारी इन पहचान पत्रों को देखकर मतदाता की पहचान सत्यापित करेंगे और उसके बाद ही उसे मतदान करने की अनुमति देंगे।

इन पहचान पत्रों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी फर्जी मतदाता मतदान न कर सके और चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे। जिला प्रशासन ने भी सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते अपने पहचान पत्र की जांच कर लें ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की परेशानी न हो।