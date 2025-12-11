Language
    Saran New DM: सारण के 59वें जिलाधिकारी बने वैभव श्रीवास्तव, पदभार संभालते ही दिए स्पष्ट निर्देश

    By Prawin Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:26 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के 59वें जिलाधिकारी (Saran New DM) के रूप में वैभव श्रीवास्तव (IAS Vaibhav Srivastava) ने गुरुवार को औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जिले में चल रही सभी विकास परियोजनाओं को तय समय के भीतर पूरा कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

    उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक प्रखंड में संचालित योजनाओं की लगातार समीक्षा की जाए, ताकि किसी भी स्तर पर काम में बाधा न आए।

    डीएम ने विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे निर्माण और चौड़ीकरण कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं में तेजी लाना जरूरी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर आम जनता की सुविधा और परिवहन व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा कि समय पर गुणवत्ता के साथ काम पूरा कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

    ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को भी उन्होंने प्राथमिकताओं की सूची में रखा। डीएम श्रीवास्तव ने कहा कि शहर के व्यस्त मार्गों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में यातायात प्रबंधन को सुदृढ़ बनाया जाएगा, ताकि लोगों को घंटों जाम में फंसने की परेशानी से राहत मिल सके।

    पदभार ग्रहण करने के बाद नए जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में पहुंचने वाले आम नागरिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं ध्यान से सुनीं। उन्होंने कहा कि जनता से सीधा संवाद उनकी कार्यशैली का अहम हिस्सा रहेगा, जिससे समस्याओं के त्वरित समाधान में मदद मिलेगी।

    इस दौरान डीएम ने कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से जिले की वर्तमान स्थिति, योजनाओं की प्रगति और चुनौतियों के बारे में विस्तृत फीडबैक लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और टीम भावना को बढ़ावा दिया जाएगा।

    साथ ही कहा कि सरकार की सभी जनहितकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित करना उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने चेताया कि विकास कार्यों में देरी या लापरवाही को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।