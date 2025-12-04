गुजरात पुलिस के जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही मचा कोहराम, 6 महीने पहले हुई थी शादी

संवाद सूत्र, परसा (सारण)। सारण जिले के रहने वाले गुजरात पुलिस के जवान चंदन सिंह के आकस्मिक निधन की खबर ने दरियापुर थाना क्षेत्र के मंगरपाल गांव को शोक में डुबो दिया है। शनिवार को उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। पूरा गांव मातमी माहौल में डूब गया और हर आंख नम दिखाई दी।

मृतक चंदन सिंह, मंगरपाल गांव निवासी अजय सिंह के पुत्र थे और गुजरात पुलिस के मद्यनिषेध विभाग में तैनात थे। ग्रामीणों के अनुसार, चंदन को अचानक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। यह सूचना गुजरात से गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिजन उनके पार्थिव शरीर को गुजरात से गांव लेकर आए, जहां अंतिम दर्शनों के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल चंदन की मां सविता देवी, बड़े भाई राजा सिंह और पत्नी फ्रूटी सिंह का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार और ग्रामीणों के अनुसार, चंदन बेहद शांत स्वभाव और मिलनसार युवक थे, जिनकी अचानक मौत किसी को भी स्वीकार नहीं हो पा रही है।