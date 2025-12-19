Language
    बैग में भर ली थी 11 चादरें, गोमती एक्सप्रेस से रेलवे संपत्ति चोरी करते निजी कोच अटेंडेंट गिरफ्तार

    By Prakash Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 12:53 PM (IST)

    मसरख में आरपीएफ ने गोमती एक्सप्रेस से रेलवे संपत्ति की चोरी करते हुए एक निजी कोच अटेंडेंट को गिरफ्तार किया है। अटेंडेंट के बैग से 2214.41 रुपये की 11 ...और पढ़ें

    रेलवे संपत्ति चोरी करते निजी कोच अटेंडेंट गिरफ्तार। (जागरण)

    संवाद सूत्र, मशरक (सारण)। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) पोस्ट मसरख के क्षेत्राधिकार में रेल संपत्ति की चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है।

    राजापट्टी रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या-01 पर गाड़ी संख्या 15113 गोमती एक्सप्रेस के आगमन के दौरान आरपीएफ ने एक निजी कोच अटेंडेंट को चोरी की रेल संपत्ति के साथ गिरफ्तार किया।

    आरपीएफ के हेड कॉन्स्टेबल रामउजागीर द्वारा ट्रेन के बी-1 कोच की जांच के दौरान निजी कोच अटेंडेंट निपू कुमार (19 वर्ष), पुत्र मोती यादव, निवासी कवलपुरा, थाना मशरक, जिला सारण को एक नीले रंग के पिठ्ठू बैग के साथ पकड़ा गया।

    बैग से उसी कोच से चोरी की गई 11 अदद सफेद चादर (बेडरोल) बरामद की गई, जिसकी कुल कीमत 2214.41 रुपये आंकी गई है। हेड कॉन्स्टेबल की तहरीर पर उप निरीक्षक सरोज कुमार द्वारा फर्द गिरफ्तारी तैयार की गई।

    वहीं, घटना में शामिल एक अन्य आरोपी टुनटुन, पुत्र अज्ञात, निवासी शिउरी, थाना मसरख, उम्र लगभग 40 वर्ष, मौके से फरार होने में सफल रहा।

    इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट मसरख पर मुकदमा अपराध संख्या 04/25, धारा 3 रेलवे संपत्ति (अवैध कब्जा) अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है।

    मामले की जांच आईपीएफ/एमएचसी के आदेशानुसार एएसआई रमेश केरकेट्टा को सौंपी गई है। प्रकरण को आरएसएमएस में भी फीड कर दिया गया है। आरपीएफ की इस कार्रवाई से रेल संपत्ति की सुरक्षा को लेकर यात्रियों में भरोसा बढ़ा है।