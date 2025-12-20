छपरा में गंगा-सरयू तट पर बनेंगे गैस आधारित शवदाह गृह, डीएम ने की समीक्षा

जागरण संवाददाता, छपरा। जिले में पर्यावरण संरक्षण एवं आधुनिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने शनिवार को गैस आधारित शवदाह गृह के निर्माण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह शवदाह गृह गंगा/सरयू नदी से सटे प्रखंडों में प्रस्तावित है। समीक्षा के दौरान सदर, रिविलगंज, मांझी, दिघवारा एवं सोनपुर प्रखंडों में नदी के किनारे एक-एक एकड़ भूमि चिह्नित करने पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि गैस आधारित शवदाह गृह के निर्माण हेतु अविलंब इन पांचों प्रखंडों में उपयुक्त स्थल का चयन करते हुए एक एकड़ भूमि का प्रस्ताव तैयार कर भेजना सुनिश्चित करें, ताकि निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।