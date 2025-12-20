Language
    छपरा में गंगा-सरयू तट पर बनेंगे गैस आधारित शवदाह गृह, डीएम ने की समीक्षा

    By Prawin Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 06:33 PM (IST)

    छपरा में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने गंगा और सरयू नदी के तट पर गैस आधारित शवदाह गृह के निर्माण की समीक्षा की। सदर, रिविलगंज, मांझी, दिघवारा और सोनपु ...और पढ़ें

    निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते डीएम। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, छपरा। जिले में पर्यावरण संरक्षण एवं आधुनिक सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने शनिवार को गैस आधारित शवदाह गृह के निर्माण को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की।

    यह शवदाह गृह गंगा/सरयू नदी से सटे प्रखंडों में प्रस्तावित है। समीक्षा के दौरान सदर, रिविलगंज, मांझी, दिघवारा एवं सोनपुर प्रखंडों में नदी के किनारे एक-एक एकड़ भूमि चिह्नित करने पर विस्तार से चर्चा की गई।

    जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि गैस आधारित शवदाह गृह के निर्माण हेतु अविलंब इन पांचों प्रखंडों में उपयुक्त स्थल का चयन करते हुए एक एकड़ भूमि का प्रस्ताव तैयार कर भेजना सुनिश्चित करें, ताकि निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जा सके।

    जिलाधिकारी ने कहा कि गैस आधारित शवदाह गृह के निर्माण से जहां परंपरागत लकड़ी पर निर्भरता कम होगी, वहीं पर्यावरण संरक्षण के साथ आमजन को बेहतर सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।

    उन्होंने कार्य में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतने का निर्देश देते हुए समयबद्ध कार्रवाई पर जोर दिया।

    बैठक में अपर समाहर्ता, राजस्व एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व को इस संदर्भित कार्य का नियमित रूप से अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया, ताकि भूमि चयन से लेकर निर्माण प्रक्रिया तक कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके।