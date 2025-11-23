Language
    Bihar News: गड़खा NH-722 पर सड़क हादसा, ऑटो चालक सहित 2 की मौत; मचा कोहराम

    By Pawan Kumar Singh Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    छपरा-मुजफ्फरपुर राजमार्ग पर गड़खा के पास एक भीषण सड़क हादसे में ऑटो चालक समेत दो की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार पिकअप वैन ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मृतकों की पहचान हो गई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    पिकअप और ऑटो में हुई टक्कर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, गड़खा। छपरा–मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 722 पर जासोसती के समीप रविवार की सुबह एक भयावह सड़क दुर्घटना में ऑटो चालक सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सामने से तेज रफ्तार में आ रही एक पिकअप वैन अचानक अनियंत्रित होकर ऑटो में सीधे भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो का अगला हिस्सा पूरी तरह दब गया और उसमें सवार सभी लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।

    मौके पर ही दम तोड़ने वाले दोनों व्यक्तियों की पहचान हो चुकी है। ऑटो चला रहे बिष्णु कुमार (27 वर्ष), पिता मनोज प्रसाद, निवासी काजी टोला, आरा जिले के बताये गए हैं। वहीं, दूसरे मृतक की पहचान मकसूद अंसारी (28 वर्ष), पिता नायक मियां, निवासी जोगनी परसा, थाना भेल्दी के रूप में हुई है।

    हादसे के तुरंत बाद दोनों को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद परिजनों को सौंप दिया।

    दुर्घटना में घायल हुए गड़खा बाजार निवासी चंदन कुमार और कृष्णा कुमार का इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है।

    बताया जाता है कि सभी लोग छपरा भगवान बाजार से एक सीएनजी ऑटो रिजर्व कर गड़खा की दिशा में आ रहे थे। जासोसती के पास सामने से आ रही पिकअप वैन तेज रफ्तार में होने के कारण अचानक ऑटो से जा टकराई।

    टक्कर के बाद पिकअप चालक मौके पर ही वाहन छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही गड़खा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और राहत–बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल भिजवाया। इसके बाद एसआई नरेंद्र राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई शुरू की।

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो पूरी तरह चकनाचूर हो गया और सड़क पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े, वहीं पुलिस ने स्थिति नियंत्रित कर यातायात को सुचारू किया।

    दुर्घटना के बाद तफ्तीश में सामने आया कि पिकअप चालक तेज रफ्तार में वाहन चला रहा था, जिसके चलते ऑटो को बचाने का कोई मौका नहीं मिल पाया।

    पुलिस अब फरार चालक की पहचान करने में जुटी हुई है और पिकअप का नंबर ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया हादसे का कारण लापरवाही और तेज रफ्तार ही प्रतीत होता है। पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    स्थानीय लोगों का कहना है कि यह क्षेत्र सड़क दुर्घटनाओं के लिए संवेदनशील होता जा रहा है। तेज रफ्तार और कटावदार सड़क होने के कारण यहां वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है।

    हादसे ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है और मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग का पालन करें और रफ्तार पर नियंत्रण रखें ताकि ऐसे हादसों को टाला जा सके।