    थाने से 200 मीटर दूर होटल में चल रहा था देह व्यापार का ‘खेल’, दो महिला सहित चार गिरफ्तार

    By Pankaj Kumar Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:54 PM (IST)

    सारण के मढ़ौरा में पुलिस ने एक होटल पर छापा मारकर देह व्यापार के शक में दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया। एसएसपी के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में होटल को सील कर दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, होटल में लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थीं, जिसके चलते पहले भी कार्रवाई हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    200 मीटर दूर होटल में चल रहा था देह व्यापार

    संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। स्टेट हाइवे के किनारे स्थित होटल आदित्य में शनिवार देर शाम पुलिस ने छापेमारी कर देह व्यापार के शक में दो महिलाओं सहित चार लोगों को हिरासत में लिया। यह कार्रवाई सारण एसएसपी डॉ. कुमार आशीष के निर्देश पर की गई। कार्रवाई के दौरान एसडीओ निधि राज और एसडीपीओ नरेश पासवान स्वयं मौजूद रहे और पूरी प्रक्रिया उनकी देखरेख में पूरी की गई।

    छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने होटल के कई कमरों की तलाशी ली, लेकिन किसी कमरे से आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली। हालांकि पुलिस ने मौके से मिले मोबाइल फोन और कुछ संदिग्ध सामग्री अपने कब्जे में ले ली है। घटनास्थल पर थानाध्यक्ष अजय कुमार और राजस्व अधिकारी भी मौजूद थे, जिनकी उपस्थिति में होटल को सील कर दिया गया। 

    अधिकारियों ने बताया कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों का चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    मढ़ौरा थाना से मात्र 200 मीटर दूर

    स्थानीय लोगों ने बताया कि मढ़ौरा थाना से मात्र 200 मीटर दूरी पर स्थित इस होटल में वर्षों से संदिग्ध गतिविधियां चल रही थी। आवासीय परिसर में होटल संचालित होने के कारण इसकी चर्चा अक्सर इलाके में रहती थी। कई बार कार्रवाई होने के बावजूद यह अवैध धंधा रुक नहीं सका। 

    पिछले वर्ष 24 अक्टूबर को तत्कालीन थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने इसी होटल में छापेमारी कर तीन युवतियों समेत सात लोगों को पकड़ा था और होटल को सील कर दिया गया था। इसके बावजूद कुछ महीनों में फिर से अवैध गतिविधियों के शुरू होने की शिकायतें मिलने लगी थीं।

    होटल संचालक प्रभावशाली परिवार से

    स्थानीय निवासियों का कहना है कि होटल संचालक प्रभावशाली परिवार से आते हैं। इन्हीं संबंधों के कारण होटल में लंबे समय से बिना रोक-टोक यह कारोबार चलता रहा। 

    लोगों ने बताया कि कई बार पुलिस टीम ने दबिश दी, लेकिन सफलता सिर्फ दो मौकों पर ही मिली। इस कारण स्थानीय स्तर पर यह चर्चा थी कि शिकायतें होने के बावजूद मामला दबा दिया जाता है और होटल दोबारा वैसे ही संचालित होने लगता है।

    इस बार सख्त कार्रवाई की उम्मीद में हैं लोग

    ताजा छापेमारी के बाद मढ़ौरा क्षेत्र में एक बार फिर इसकी चर्चा तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई पहले की तरह औपचारिक न बनकर प्रभावी साबित होनी चाहिए। 

    स्थानीय निवासियों को उम्मीद है कि इस बार पुलिस अवैध देह व्यापार नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाएगी, ताकि आगे ऐसी गतिविधियां दुबारा न पनप सकें।

    पुलिस अधिकारियों की मानें तो मामले की गहन जांच जारी है। बरामद मोबाइल फोन और अन्य सामग्री की तकनीकी जांच कर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस अवैध कारोबार में कौन-कौन शामिल थे। पुलिस का कहना है कि प्रमाण मिलने पर होटल संचालक सहित सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्रवाई ने इलाके में साफ संदेश दिया है कि प्रशासन अवैध गतिविधियों पर कठोर रुख अपनाने के लिए तैयार है।