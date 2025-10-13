सारण के एकमा स्टेशन पर लिच्छवी एक्सप्रेस में लगी आग, धुआ देख मचा अफरा तफरी

संवादसूत्र, रसूलपुर/एकमा(सारण)। छपरा सिवान रेल खंड के एकमा स्टेशन पर अप लिच्छवी एक्सप्रेस के ब्रेक्सौल में धुआं निकलने से थोड़ी देर के लिए यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। तथा यात्री बगियां से निकलकर भागने लगे। वही स्थानीय युवक साजन महराज, अर्चन कुमार, गणेश कुमार, दीपक कुमार ने हिम्मत का परिचय देते हुए स्टेशन में रखे अग्नि रोधी सिलेंडर को निकल रहे धुवां पर फायर कर आग लगने से बचा लिया वही यात्रियों ने बताया कि यह धुवां कोपा स्टेशन पार करने के बाद निकलने लगा।

वही एकमा स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि दाउदपुर 67 नंबर गेटमैन की सूचना से पता चला जिसमें एस 6, एम वन, एम टू एवं बी टू, बी 5 के बोगी से निकल रहा था वहीं प्रशासन और स्थानीय लोग के मदद से आग लगने से बचा लिया गया है। गार्डन के डायरेक्शन से गाड़ी को सुचारु किया गया है वहीं अगले चावा स्टेशन को सूचना देकर निगरानी करने की बात उन्होंने बताई।





लिच्छवी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे यात्रियों में भय का माहौल सीतामढ़ी से चलकर आनंद विहार को पहुंचने वाली लिछवी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे यात्रियों में पांच बोगियों के ब्रेक सोल से निकल रहे धुआ देखकर यात्रियों में भय का माहौल बना हुआ था वही पुलिस प्रशासन तथा कर्मचारियों से यात्री बार-बार पूछ रहे थे कि आगे जाने में कोई खतरा तो नहीं है।