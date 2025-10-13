Language
    सारण के एकमा स्टेशन पर लिच्छवी एक्सप्रेस में लगी आग, धुआ देख मचा अफरा तफरी

    By Dev Kumar Sharma Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 11:35 AM (IST)

    छपरा-सिवान रेल खंड के एकमा स्टेशन पर लिच्छवी एक्सप्रेस के ब्रेक्सौल में धुआं निकलने से अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय युवकों ने अग्निशमन यंत्रों से आग लगने से बचा लिया। दाउदपुर के गेटमैन ने धुएं की सूचना दी थी। सीतामढ़ी से आनंद विहार जा रही लिच्छवी एक्सप्रेस के यात्रियों में दहशत फैल गई। आग की खबर सुनकर आसपास के लोग स्टेशन पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।

    धुआं देख यात्री बोगी छोड़कर भागने लगे

    संवादसूत्र, रसूलपुर/एकमा(सारण)। छपरा सिवान रेल खंड के एकमा स्टेशन पर अप लिच्छवी एक्सप्रेस के ब्रेक्सौल में धुआं निकलने से थोड़ी देर के लिए यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल हो गया। तथा यात्री बगियां से निकलकर भागने लगे। वही स्थानीय युवक साजन महराज, अर्चन कुमार, गणेश कुमार, दीपक कुमार ने हिम्मत का परिचय देते हुए स्टेशन में रखे अग्नि रोधी सिलेंडर को निकल रहे धुवां पर फायर कर आग लगने से बचा लिया वही यात्रियों ने बताया कि यह धुवां कोपा स्टेशन पार करने के बाद निकलने लगा।

    वही एकमा स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि दाउदपुर 67 नंबर गेटमैन की सूचना से पता चला जिसमें एस 6, एम वन, एम टू एवं बी टू, बी 5 के बोगी से निकल रहा था वहीं प्रशासन और स्थानीय लोग के मदद से आग लगने से बचा लिया गया है। गार्डन के डायरेक्शन से गाड़ी को सुचारु किया गया है वहीं अगले चावा स्टेशन को सूचना देकर निगरानी करने की बात उन्होंने बताई।



    लिच्छवी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे यात्रियों में भय का माहौल

    सीतामढ़ी से चलकर आनंद विहार को पहुंचने वाली लिछवी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे यात्रियों में पांच बोगियों के ब्रेक सोल से निकल रहे धुआ देखकर यात्रियों में भय का माहौल बना हुआ था वही पुलिस प्रशासन तथा कर्मचारियों से यात्री बार-बार पूछ रहे थे कि आगे जाने में कोई खतरा तो नहीं है।


    आग की खबर सुन स्टेशन पर पहुंचे आस पास के लोग


    अप लिच्छवी एक्सप्रेस में आग लगने की खबर सुन एकमा बाजार सहित आसपास के लोग एकमा स्टेशन पहुंचकर लिच्छवी का जायजा लिया तथा धुआं देखकर लोगों में दहशत का माहौल हो गया। वहीं स्थानीय युवको ने हिम्मत का परिचय देते हुए स्टेशन में रखे अग्नि रोधी सिलेंडर से फायर कर आग लगने से बचा लिया। होगी वही धुआं निकलने से लिच्छिवी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे हैं यात्री भोगी से निकलकर भागने लगे।