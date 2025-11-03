Bihar News: सारण में स्पेशल ट्रेन की बोगी में लगी आग, स्टेशन पर मची अफरातफरी
बिहार के सारण जिले में एक बड़ी घटना टल गई। नई दिल्ली से दरभंगा जा रही क्लोन स्पेशल ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। दाउदपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई इस घटना के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन सतर्क कर्मचारियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। सभी यात्री सुरक्षित हैं और घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
संवाद सूत्र, दाउदपुर(सारण)। नई दिल्ली से दरभंगा जा रही क्लोन स्पेशल ट्रेन (02570) सोमवार की सुबह एक बड़ी दुर्घटना से बाल-बाल बच गई। ट्रेन की एसी थ्री टियर कोच बी-7 में अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई।
यह घटना दाउदपुर रेलवे स्टेशन के समीप घटी, जहां सतर्क रेलकर्मियों और स्थानीय कर्मचारियों की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
चलती ट्रेन के पहिए में उठी आग की लपटें
जानकारी के अनुसार, दाउदपुर स्टेशन के पास ट्रेन के गुजरते वक्त बी-7 कोच के पहिए में अचानक धुआं उठने लगा। वहां तैनात 62 सी गेटमैन ने धुआं और चिंगारी देखकर तुरंत स्टेशन मास्टर फिरोज खाना को इसकी सूचना दी।
स्टेशन मास्टर ने तत्परता दिखाते हुए कंट्रोल को सूचित किया और ट्रेन को दाउदपुर स्टेशन पर तत्काल रोकने का निर्देश दिया।ट्रेन को सुबह 7:42 बजे दाउदपुर स्टेशन पर रोका गया। आग बढ़ने से पहले ही रेलकर्मियों ने फायर एक्सटिंग्विशर और पानी की मदद से लपटों को काबू में कर लिया।
यात्रियों में मची भगदड़, लेकिन स्थिति रही नियंत्रण में
जैसे ही बोगी से धुआं उठता दिखा, यात्रियों में हड़कंप मच गया। लोग अपनी सीटें छोड़कर बाहर की ओर दौड़ पड़े। स्टेशन पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया, हालांकि रेलकर्मियों ने स्थिति को संभालते हुए यात्रियों को शांत कराया।
सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद आग बुझाने का कार्य शुरू हुआ। स्थानीय लोगों और स्टेशन स्टाफ ने भी राहत कार्य में सहयोग दिया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पूरी तरह बुझा ली गई। रेलकर्मियों की तत्परता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई।
समय रहते बची सैकड़ों यात्रियों की जान
आग पर नियंत्रण के बाद ट्रेन को तकनीकी जांच के लिए कुछ समय स्टेशन पर खड़ा रखा गया। सभी कोचों की सुरक्षा जांच के उपरांत ट्रेन को सुबह 8:10 बजे दरभंगा के लिए रवाना किया गया। इस दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए स्टेशन पर पेयजल और सहायता कर्मियों की व्यवस्था की गई।
रेल प्रशासन ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण बोगी के पहिए में ब्रेक बाइंडिंग या तकनीकी घर्षण हो सकता है। हालांकि, वास्तविक कारणों की पुष्टि के लिए जांच टीम गठित कर दी गई है।
रेल प्रशासन ने दिए जांच के आदेश
पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। सभी एसी कोचों के तकनीकी हिस्सों की विशेष जांच करने का निर्देश दिया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। रेल प्रशासन ने कहा कि समय पर दी गई सूचना और कर्मचारियों की तत्परता से यात्रियों की जान बची। दाउदपुर स्टेशन पर तैनात कर्मियों की सजगता की सराहना की गई है।
