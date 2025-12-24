Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सारण जिले के आमी स्थित मां अंबिका भवानी मंदिर परिसर में भीषण अगलगी, दर्जनभर से अधिक दुकानें जलकर खाक

    By RAJEEV RANJANEdited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:21 AM (IST)

    बिहार के सारण जिले के आमी स्थित मां अंबिका भवानी मंदिर परिसर में बुधवार तड़के भीषण आग लग गई। इस घटना में मंदिर परिसर में बनी दर्जनभर से अधिक दुकानें ज ...और पढ़ें

    Hero Image

    आमी स्थित मां अंबिका भवानी मंदिर परिसर में भीषण अगलगी

    संवादसूत्र, दिघवारा (सारण)। आमी स्थित प्रसिद्ध मां अंबिका भवानी मंदिर परिसर में बुधवार तड़के करीब तीन बजे भीषण अगलगी की घटना से पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। आग की चपेट में आकर मंदिर परिसर में बनी दर्जनभर से अधिक दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं। इस हादसे में दुकानों में रखी पूजा सामग्री, प्रसाद, फूल-माला, श्रृंगार के सामान सहित अन्य उपयोगी वस्तुएं जलकर नष्ट हो गईं, जिससे दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    aami

    दर्जनभर से अधिक दुकानें जलकर खाक

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देर रात अचानक एक दुकान से धुआं उठता दिखा, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आग आसपास की दुकानों तक फैल गई। तेज लपटें और धुएं का गुबार देख मंदिर परिसर में मौजूद लोगों और आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना प्रशासन और अग्निशमन विभाग को दी।

    सूचना मिलते ही दिघवारा और अवतार नगर थाना क्षेत्र से दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग की गंभीरता को देखते हुए छपरा, सोनपुर और रेल फैक्ट्री से भी अतिरिक्त दमकल वाहनों को बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद घंटों की मेहनत से आग पर काबू पाया। इस दौरान मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई।

    अच्छी बात यह रही कि इस भीषण अगलगी की घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि, कई दुकानदारों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि उनकी दुकानें ही परिवार के भरण-पोषण का एकमात्र साधन थीं, जो इस हादसे में पूरी तरह नष्ट हो गईं।

    अगलगी के कारणों का अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि प्रशासन ने मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। घटना के बाद मंदिर परिसर में अग्नि सुरक्षा और विद्युत व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पीड़ित दुकानदारों को उचित मुआवजा देने और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।