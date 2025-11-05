Language
    पहले चरण के चुनाव को लेकर ईवीएम का वितरण संपन्न, सोनपुर और परसा विधानसभा की पोलिंग पार्टियां रवाना

    By Rahul Kumar SinghEdited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:37 PM (IST)

    सारण के नयागांव में सोनपुर और परसा विधानसभा क्षेत्रों के पहले चरण के मतदान के लिए ईवीएम का वितरण किया गया। गोगल सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय में पोलिंग पार्टियों को मशीनें सौंपी गईं। मास्टर ट्रेनरों ने मशीनों की जांच की। अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया और सुरक्षा पर प्रशिक्षण दिया। मतदान को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी है।

    सोनपुर और परसा विधानसभा की पोलिंग पार्टियां रवाना

    संवाद सूत्र, नयागांव(सारण)। सोनपुर और परसा विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान को लेकर मंगलवार को ईवीएम (EVM) का वितरण कार्य संपन्न हुआ। गोगल सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय, नयागांव स्थित डिस्पैच सेंटर पर सुबह से ही पोलिंग पार्टियों की भीड़ जुटने लगी।

    निर्वाचन प्रक्रिया के तहत दोनों विधानसभा क्षेत्रों के पीठासीन अधिकारियों और पोलिंग कर्मियों को सेक्टरवार बूथ आवंटित कर ईवीएम मशीनें सौंपी गईं। सोनपुर और परसा दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 15-15 टेबल पर मशीन वितरण का कार्य हुआ। प्रत्येक सेक्टर के मास्टर ट्रेनरों ने मशीनों का मिलान कर सुनिश्चित किया कि सभी ईवीएम और वीवीपैट (VVPAT) पूरी तरह से कार्यशील हैं।

    डिस्पैच सेंटर पर निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी एवं कोषांग से जुड़े कर्मियों ने बारीकी से एक-एक बूथ की जांच की और मशीनों के सुरक्षित वितरण की प्रक्रिया पूरी की। मंच से वरिष्ठ अधिकारी और मास्टर ट्रेनर पोलिंग पार्टियों को मतदान प्रक्रिया, सुरक्षा निर्देशों और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रशिक्षण भी दे रहे थे।

    ईवीएम वितरण के दौरान पोलिंग पार्टियों के साथ प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने मशीनों की निगरानी की और मतदान केंद्र तक सुरक्षित ढंग से पहुंचाने की जिम्मेदारी संभाली।

    निर्वाचन विभाग ने बताया कि मतदान प्रक्रिया में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 20 प्रतिशत आरक्षित कर्मी भी रखे गए हैं।

    लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

