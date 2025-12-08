Bihar Smart Meter: लगातार 3 महीनों तक स्मार्ट मीटर में रखें 3000 का बैलेंस, ब्याज का मिलेगा लाभ

संवाद सूत्र, मढ़ौरा (सारण)। ऊर्जा विभाग ने अनुमंडल के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से समय पर बिजली बिल का भुगतान करने की अपील की है। विभाग का कहना है कि नियमित व ससमय भुगतान करने से न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ मिलेगा, बल्कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी अधिक सुचारू और व्यवस्थित बनेगी।

इसके लिए विभाग ने कई प्रकार की छूट और प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं। सहायक अभियंता के अनुसार, स्मार्ट मीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा शुल्क में अतिरिक्त छूट दी जा रही है।

वहीं, यदि कोई उपभोक्ता लगातार तीन महीनों तक अपने स्मार्ट प्रीपेड मीटर में 2,000 रुपये से अधिक का बैलेंस बनाए रखता है, तो उसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक दर के अनुसार ब्याज का भी लाभ मिलेगा। इसके अलावा ससमय बिजली बिल भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 1.5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। यदि भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है, तो 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। यदि वे एक तिमाही के सभी बिजली बिलों का समय पर भुगतान करते हैं, तो उन्हें 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।

वहीं, कनिय अभियंता निरज कुमार ने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ऐप आधारित भुगतान को सबसे सरल और सुविधाजनक बताया गया है। ‘सुविधा ऐप’ के माध्यम से उपभोक्ता घर बैठे ही मीटर रिचार्ज कर सकते हैं, अपनी बिजली खपत और बैलेंस की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इससे काउंटर पर लाइन में लगने की झंझट भी समाप्त हो जाती है।