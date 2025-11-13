Ekma Vidhan sabha Chunav result: एकमा सीट पर कौन बनेगा विजेता, कल होगा उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला

डिजिटल डेस्क, सारन। सारन की एकमा सीट पर महाराजगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीट है। साल 1952 में हुए पहले चुनाव में यहां कांग्रेस से लक्ष्मी एन. विजयी रहे। 2020 में राजद के श्रीकांत यादव ने यहां से जीत हासिल की थी। एकमा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति हमेशा से ही बिहार के सियासी इतिहास में महत्वपूर्ण रही है।

दक्षिण में गंगा नदी और उत्तर में ढोढनाथ मंदिर से घिरा यह क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। एकमा विधानसभा 1952 में स्थानीय हुई थी और उस समय पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस से बाबू लक्ष्मीनारायण सिंह विधायक बने, जिन्होंने 1957 तक इस पद को संभाला। इसके बाद 1971 में आई बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर दिया। इस सीट पर धुल सिंह के जेडीयू, राजद के श्रीकांत यादव के बीच मुकाबला होगा।