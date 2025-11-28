शादी के 5 माह बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप
सारण के तरैया में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। कविता कुमारी की शादी पांच महीने पहले हुई थी। परिजनों का कहना है कि ससुराल वाले दहेज में तीन लाख रुपये की मांग कर रहे थे और मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, तरैया (सारण)। थाना क्षेत्र के गवंद्री गांव में गुरुवार को पारिवारिक कलह के कारण एक नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत की घटना सामने आई है। ससुरालवालों पर दहेज के लिए गला दबाकर हत्या कर देने का आरोप मृतका के स्वजन ने लगाया है।
मृतका गवंद्री गांव की मुकेश महतो की पत्नी 23 वर्षीय कविता कुमारी थी। मृतका की मां मंजू देवी ने बताया कि शादी के समय उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार बेटी को उपहार दी थी। लेकिन शादी के बाद से दहेज में तीन लाख रुपये की मांग उनकी पुत्री के ससुरालवाले करने लगे।
उनकी मांगे पूरी नहीं करने पर उनकी पुत्री को ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे।फिर शादी के छह माह बाद अपनी पुत्री काजल की सास, ससुर व तीन ननद मिलकर रस्सी से उसकी गर्दन दबाकर हत्या कर दिए है।
दहेज के लिए हत्या
मृतका के चचेरे भाई वैशाली जिले के एकहरा गुमटी गांव के मिथिलेश कुमार ने बताया कि उनकी बहन कविता की शादी गवंद्री के गोरख महतो के पुत्र मुकेश महतो के साथ इसी वर्ष मई माह में हिन्दू रीति रिवाज के साथ हुई थी। दहेज को लेकर उनकी बहन की हत्या की गई है।
मृतका के गर्दन पर गहरा निशान
घटना की सूचना मिलते मृतका की मां,भाई समेत सभी स्वजन घटना स्थल पर पहुंचे। जहां आंगन में कविता का शव पड़ा देख चीख चीत्कार मच गईं। घटनास्थल पर मढ़ौरा एसडीपीओ-2 संजय कुमार सुधांशु, थानाध्यक्ष धीरज कुमार व एफएसएल की टीम पहुंची और जांच पड़ताल कर रही थी। जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई।
एसडीपीओ ने बताया कि मृतका के गर्दन पर गहरा निशान पाया गया है। पोस्टमार्टम व जांच रिपोर्ट में खुलासा होगा हत्या या आत्महत्या। वैसे मृतका की सास को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
