'श्री ढोढनाथ मंदिर को मिलेगा पर्यटन स्थल का दर्जा', सारण में सम्राट चौधरी का एलान

संवाद सूत्र, लहलादपुर (सारण)। जनता बाजार के ऐतिहासिक श्री ढोढ़नाथ मंदिर को जल्द ही पर्यटन स्थल का दर्जा मिलेगा।इसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ अंतिम चरण में है। एक बार पुनः एनडीए की सरकार बनते ही जनता बाजार के ऐतिहासिक मंदिर को पर्यटन स्थल का दर्जा मिलेगा। उक्त बातें बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जनता बाजार में मंगलवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मोदी और नीतीश भैया ने बदहाल बिहार को सुविधा संपन्न बिहार बना दिया है। सड़क, पढ़ाई, दवाई हर क्षेत्र में बिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। लालू के शासन काल में बिहार के मात्र कुछ लाख घरों में बिजली का कनेक्शन था, जबकि नीतीश कुमार के सुशासन में आज दो करोड़ चौदह लाख परिवारों को बिजली मिल रही है।

उन्होंने कहा कि 125 यूनिट फ्री बिजली योजना के तहत बिहार के लगभग एक करोड़ सतर लाख परिवारों का बिजली बिल जीरो हो गया। उपमुख्यमंत्री ने एकमा विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की।

सम्राट चौधरी ने कहा कि पिछले पांच सालों से एकमा विधानसभा में विकास की रफ्तार थम गई है। महराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की। पहले के शासन और अब में जमीन-आसमान का अंतर संवाद सूत्र, गोरेयाकोठी (सिवान)। सूबे के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को प्रखंड के सानी बसंतपुर में जनसमूह को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले के शासन और अब में जमीन-आसमान का अंतर है। लोगों को तय करना होगा कि उन्हें पुराने अपराध, गड्ढे वाली सड़कें, महिलाओं से सरेराह दुर्व्यवहार करने, लूट मचाने वाली सरकार चाहिए या विकास की राह पर निरंतर अग्रसर होने वाली सरकार।

उप मुख्यमंत्री ने केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। कहा कि आज सूबे में व्यापार का ग्राफ बढ़ा है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली आदि क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों को गिनाया। साथ ही एनडीए प्रत्याशी देवेशकांत सिंह को भारी मतों से जीताने की अपील करते हुए कहा कि आप विधायक नहीं गोरेयाकोठी विधानसभा क्षेत्र से मंत्री की सीट इस जीत के साथ ही सुरक्षित करेंगे।

इससे पहले उप मुख्यमंत्री के बलिदानी भगत सिंह इंटर कालेज परिसर में पहुंचने पर जोरदार आगवानी की गई। मौके पर महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल, पूर्व सांसद अरुण सिंह, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, जदयू नेता आमोद प्रियदर्शी, रंजीत प्रसाद, संजय पांडेय, राजीव रंजन पांडेय आदि उपस्थित थे।