सोना-चांदी ही नहीं, धनतेरस पर झाड़ू, धनिया और कौड़ी खरीदने से भी घर आती हैं मां लक्ष्मी

संवाद सूत्र, दिघवारा। सुख-समृद्धि और धन-धान्य की कामना के पर्व धनतेरस के लिए दिघवारा समेत ग्रामीण बाजारों की दुकानें सज गई हैं और आज जमकर खरीदारी होगी।

मान्यता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में सोने-चांदी, बर्तनों और अन्य नई वस्तुओं की खरीदारी करने से घर में सुख-समृद्धि आती है और धन की बरकत बनी रहती है। साबुत धनिया, नई झाड़ू और कौड़ी खरीदना भी शुभ माना जाता है।