Delhi Blast: दिल्ली ब्लास्ट की गूंज सारण तक, सोनपुर मेला से मंदिरों तक हाई अलर्ट

जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले में दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर की शाम हुए बम विस्फोट के बाद हाई अलर्ट कर दिया गया है। सोनपुर मेला से लेकर पर्यटन स्थलों तक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली धमाके में नौ लोगों की मौत और कई के घायल होने की सूचना के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों को सतर्क रहने का निर्देश जारी किया है।

विधानसभा चुनाव के बाद 14 नवंबर को होने वाली मतगणना और सोनपुर मेले में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए सारण प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया है। सभी संवेदनशील स्थानों पर सघन जांच: बिहार पुलिस मुख्यालय और आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने सारण पुलिस को सख्त सतर्कता बरतने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, माल, बाजार, होटल और बड़े प्रशासनिक भवनों पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।

साथ ही, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता की जांच, चौक-चौराहों पर गश्ती दल की तैनाती और 24 घंटे मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। शहर में रातभर चला वाहन जांच अभियान: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. कुमार आशीष ने सोमवार की रात खुद छपरा जंक्शन, नगर थाना और भगवान बाजार थाना क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसके अलावा, शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और प्रवेश मार्गों पर पुलिस टीमों ने देर रात तक वाहन जांच अभियान चलाया।

संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों से पूछताछ की गई। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि किसी भी सूचना पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाए और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाए रखा जाए। सोनपुर मेला में बढ़ी निगरानी, अतिरिक्त बल की तैनाती: हरिहर क्षेत्र स्थित सोनपुर मेला में सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया गया है। भीड़भाड़ को देखते हुए यहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। मेला परिसर में सीसी कैमरों के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। पेट्रोलिंग टीमों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके।मेला क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच की जा रही है और पार्किंग जोन में भी सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ाई गई है।

पर्यटन स्थलों पर बढ़ी चौकसी, अमी मंदिर व गंडक घाट पर नजर: सोनपुर मेला के साथ-साथ छपरा और आसपास के पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों जैसे कि अमी मंदिर, हरिहरनाथ मंदिर, गंडक नदी घाट और स्थानीय आश्रमों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।यहां तैनात पुलिसकर्मियों को आगंतुकों की पहचान जांचने, परित्यक्त वस्तुओं की तलाशी लेने और संदिग्ध लोगों की सूचना तुरंत नियंत्रण कक्ष को देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, स्थानीय प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

इंटरनेट मीडिया पर भी बढ़ी निगरानी: एटीएस के निर्देश पर इंटरनेट मीडिया पर नजर रखी जा रही है। पुलिस साइबर टीम को अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।किसी भी तरह की भ्रामक या उन्माद फैलाने वाली पोस्ट पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इंटरनेट मीडिया पर अपुष्ट सूचनाएं साझा करने से बचें।

पाकिस्तानी एजेंट से जुड़ी ब्लॉगर पिछले साल आई थी मेला में: पिछले वर्ष पाकिस्तान खुफिया एजेंसी से जुड़ी ब्लागर ज्योति मल्होत्रा ने सोनपुर मेला का भ्रमण किया था और अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर मेला परिसर, घोड़ा बाजार, गंडक घाट और हरिहरनाथ मंदिर के वीडियो साझा किए थे। जब उसके आईएसआई से जुड़े होने की पुष्टि हुई है, तो उसकी सोनपुर यात्रा भी संदिग्ध मानी जा रही थी।

पिछले साल महिला ब्लागर ज्योति मल्होत्रा के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से संबंध उजागर होने के बाद गिरफ्तार भी किया गया था। ऐसे में जिला प्रशासन सोनपुर मेला जैसे अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी भी प्रकार की चूक नहीं करना चाहता है।