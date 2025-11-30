Language
    छपरा में दिनदहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस लाइन के पास बदमाशों ने युवक को मारी गोली

    By Amritesh KumarEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:46 PM (IST)

    बिहार के छपरा जिले में पुलिस लाइन के पास दिनदहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

    घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, छपरा। छपरा शहर नगर थाना क्षेत्र रविवार की दोपहर गोलियों की आवाज से दहल उठा, जब पुलिस लाइन से महज 100 मीटर की दूरी पर हथियारबंद बदमाशों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी।

    दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों से बचने के लिए मृतक एक घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही बदमाशों ने उसके सिर में गोली मार दी। घर के दरवाजे पर ही उसकी मौत हो गई।

    घर में घुसने से पहले सिर में मारी गोली

    स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी तो लोग दहशत में बाहर निकले। देखा कि एक युवक लहूलुहान हालत में दरवाजे पर गिरा पड़ा है। गोली मारने के बाद आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए।

    घटनास्थल पर चारों तरफ खून फैला हुआ था। मृतक की तत्काल पहचान नहीं हो सकी, लेकिन उसकी जेब से छपरा से कटिहार का टिकट मिला, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है।

    पुलिस एवं एफएसएल टीम ने लिया नमूना

    घटना की सूचना मिलते ही नगर थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लैब) की टीम भी पहुंची। विशेषज्ञों ने घटनास्थल से खून का नमूना, फिंगरप्रिंट और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए। स्पेशल टीम ने भी इलाके में छापेमारी तेज कर दी है।

    पुलिस आसपास के घरों और दुकानों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है, ताकि बदमाशों की पहचान और उनके भागने की दिशा का पता लगाया जा सके।

    सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस

    नगर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमलावरों की तलाश में कई टीमें लगाई गई हैं। सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    उन्होंने यह भी कहा कि मृतक कौन था, कहां से आया था और किस वजह से उसकी हत्या की गई, इन सभी पहलुओं पर जांच जारी है।

    घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि पुलिस लाइन के इतने करीब ऐसी वारदात होना चिंता का विषय है। वहीं, पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।