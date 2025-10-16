Language
    Puja Special Train: दिवाली-छठ पर यात्रियों के लिए राहत, दरभंगा-यशवंतपुर पूजा स्पेशल ट्रेन का होगा संचालन

    By Zakir Ali Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 07:59 PM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे दीपावली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए दरभंगा-यशवंतपुर पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। यह ट्रेन छपरा, सीवान, देवरिया सदर होते हुए जाएगी। 20 अक्टूबर से 17 नवंबर 2025 तक दरभंगा से हर सोमवार को और 23 अक्टूबर से 20 नवंबर 2025 तक यशवंतपुर से हर बृहस्पतिवार को यह ट्रेन चलेगी। ट्रेन में 24 कोच होंगे।

    Hero Image

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, छपरा। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 05541/05542 दरभंगा–यशवंतपुर–दरभंगा वाया छपरा, सीवान, देवरिया सदर पूजा विशेष गाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन कुल पांच फेरों के लिए चलाई जाएगी।

    20 अक्टूबर से दरभंगा से शुरू होगी यात्रा

    रेलवे के अनुसार, गाड़ी संख्या 05541 दरभंगा–यशवंतपुर पूजा स्पेशल ट्रेन 20 अक्टूबर से 17 नवंबर, 2025 तक प्रत्येक सोमवार को दरभंगा से 15:35 बजे प्रस्थान करेगी।

    यह ट्रेन समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा (21:40 बजे), सीवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, गोण्डा, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल, झांसी, भोपाल, इटारसी, नागपुर, चंद्रपुर, रामगुंडम, काजीपेट, काचेगुडा, महबूबनगर और डोन होते हुए चौथे दिन यशवंतपुर 02:30 बजे पहुंचेगी।

    वापसी यात्रा 23 अक्टूबर से यशवंतपुर से होगी शुरू

    वापसी दिशा में गाड़ी संख्या 05542 यशवंतपुर–दरभंगा पूजा स्पेशल ट्रेन 23 अक्टूबर से 20 नवंबर, 2025 तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को यशवंतपुर से 14:15 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन येलहंका, हिन्दूपुर, डोन, काचेगुडा, नागपुर, भोपाल, झांसी, कानपुर, ऐशबाग, गोरखपुर, देवरिया सदर, सीवान, छपरा (20:55 बजे), सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर होते हुए चौथे दिन दरभंगा 04:30 बजे पहुंचेगी।

    24 कोचों से सुसज्जित होगी ट्रेन

    इस पूजा विशेष ट्रेन में यात्रियों की सुविधा के लिए कुल 24 कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 02 एसएलआरडी, 08 साधारण द्वितीय श्रेणी, 06 स्लीपर और 08 एसी थर्ड क्लास के कोच शामिल होंगे।