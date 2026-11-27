संवाद सहयोगी, जलालपुर (सारण)। रबी मौसम की प्रमुख दलहनी फसल चने पर रोग का प्रकोप किसानों के लिए परेशानी का कारण बनने लगा है। प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में चने के पौधे पीले पड़कर सूख रहे हैं।

कहीं पौधों की जड़ों में कीड़े लगने की शिकायत है तो कहीं जड़ और तने में सड़न के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लगातार खराब हो रही फसल को देखकर किसानों को उत्पादन में कमी की आशंका सताने लगी है। समय रहते रोग की पहचान और उपचार नहीं होने पर नुकसान बढ़ने का डर है।

मंझवलिया गांव के प्रशिक्षित एवं सम्मानित किसान संतोष कुमार सिंह सहित अन्य ने बताया कि उनके खेत में चने के पौधे लगातार पीले पड़कर सूख रहे हैं। पौधों की जड़ों में कीड़े लगने के कारण समस्या और गंभीर होती जा रही है।

उन्होंने बताया कि फसल में रोग के लक्षण दिखने पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी से खेत का निरीक्षण कराकर समस्या की पहचान करने का आग्रह किया गया था। हालांकि, अब तक कृषि विभाग की टीम खेतों में जांच के लिए नहीं पहुंची है।

उन्होंने विभाग से प्रभावित खेतों का शीघ्र निरीक्षण कराने और किसानों को उचित उपचार की जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है। फफूंदजनित रोग की हो सकती है आशंका कृषि वैज्ञानिक डॉ. जीतेंद्र चंद्र चंदोला ने बताया कि चने के पौधों में दिखाई दे रहे लक्षण उकठा अथवा जड़-तना सड़न रोग के हो सकते हैं। ये फफूंदजनित रोग हैं। इनके प्रकोप से पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। धीरे-धीरे पौधे मुरझाकर सूख जाते हैं।