राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में किसानों की संस्थागत ऋण तक पहुंच को सुगम बनाने और कृषि क्षेत्र को वित्तीय रूप से और सशक्त करने की दिशा में जनसमर्थ पोर्टल एवं राज्य सरकार के सहयोग कार्यक्रम को समन्वित रूप से लागू किया जाएगा।

इस पहल का पायलट संचालन एक दिसंबर से खगड़िया एवं भोजपुर में शुरू होगा। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में इस पहल के प्रभावी क्रियान्वयन, बैंकों की सक्रिय भागीदारी और अधिकाधिक पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सहित संस्थागत ऋण सुविधा से जोड़ने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई।

पायलट प्रोजेक्ट के दौरान दोनों जिलों में सहयोग कार्यक्रम के शिविरों के साथ विशेष कृषि ऋण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे।

किसानों को एक ही स्थान पर मिले सारी जानकारी

इन शिविरों के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी, ऋण आवेदन एवं बैंकिंग सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा।

पायलट चरण में प्रत्येक भाग लेने वाली बैंक शाखा से कम से कम एक किसान क्रेडिट कार्ड ऋण की स्वीकृति का लक्ष्य रखा गया है।

इससे बैंक शाखाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ जमीनी स्तर पर इस व्यवस्था की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सकेगा।

किसानों की सुविधा के लिए जनसमर्थ पोर्टल एवं सहयोग कार्यक्रम के बीच समन्वय स्थापित करते हुए कामन एप्लीकेशन फार्म की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है।

इससे किसानों को अलग-अलग प्रक्रियाओं और बार-बार दस्तावेज जमा करने की परेशानी कम होगी। सहयोग शिविरों के माध्यम से किसानों को आवेदन करने, आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने और बैंकिंग प्रक्रिया पूरी करने में सहायता दी जाएगी।

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