छठ पर्व पर यात्रियों के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की बड़ी पहल, हावड़ा-गोरखपुर पूजा स्पेशल ट्रेन का एलान, देखें शेड्यूल

    By Zakir Ali Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 10:01 AM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे ने छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए हावड़ा-गोरखपुर पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का एलान किया है। यह ट्रेन दोनों शहरों के बीच कई स्टेशनों पर रुकेगी। छठ पूजा के दौरान ट्रेनों में होने वाली भीड़ को देखते हुए यह पहल यात्रियों को राहत देगी। यात्रियों से टिकटें पहले से बुक कराने का अनुरोध किया गया है।

    छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की बड़ी पहल। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, छपरा। छठ एवं दीपावली जैसे प्रमुख पर्वों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक ओर जहां हावड़ा-गोरखपुर अनारक्षित पूजा विशेष गाड़ी के संचालन की घोषणा की है, वहीं दूसरी ओर 10 नवंबर, 2025 तक विभिन्न पूजा विशेष ट्रेनों में बर्थ एवं सीटों की अद्यतन उपलब्धता की जानकारी भी सार्वजनिक की गई है।

    हावड़ा से गोरखपुर के बीच चलेगी विशेष ट्रेन

    रेलवे जनसम्पर्क विभाग, वाराणसी के अनुसार, 03047/03048 हावड़ा–गोरखपुर–हावड़ा अनारक्षित पूजा विशेष ट्रेन का एक फेरा चलाया जाएगा। यह विशेष गाड़ी 26 अक्टूबर, 2025 को हावड़ा से शाम 4.50 बजे प्रस्थान कर बंडेल, बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, झाझा, बरौनी, हाजीपुर, सोनपुर, छपरा, सीवान होते हुए 27 अक्टूबर की सुबह 10.15 बजे गोरखपुर पहुँचेगी।

    वापसी यात्रा में यह ट्रेन 03048 गोरखपुर–हावड़ा विशेष गाड़ी के रूप में 27 अक्टूबर, 2025 को दोपहर 1 बजे गोरखपुर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8.30 बजे हावड़ा पहुँचेगी। इस ट्रेन में कुल 22 अनारक्षित कोच लगाए जाएंगे, जिनमें 20 साधारण द्वितीय श्रेणी तथा 2 एसएलआरडी कोच होंगे।

    छठ पर्व पर यात्रियों के लिए सीटों की स्थिति जारी

    रेलवे प्रशासन ने पूजा विशेष ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता भी जारी की है। इसके अनुसार, छपरा-अमृतसर (05049) ट्रेन में 24 अक्टूबर को 374, 7 नवंबर को 431 और 14 नवंबर को 747 बर्थ उपलब्ध हैं।

    इसी तरह छपरा-अमृतसर (04607) ट्रेन में 27 अक्टूबर को 379 और 10 नवंबर को 436 बर्थ खाली हैं। गोरखपुर-नारंगी (05634) में 24 से 7 नवंबर के बीच विभिन्न तिथियों पर 371 से 735 तक बर्थ उपलब्ध हैं।

    सीतामढ़ी-आनंद विहार (04015) और सीतामढ़ी-दिल्ली (04009) ट्रेनों में भी पर्याप्त बर्थ खाली हैं। गोरखपुर-नई दिल्ली (04021), दरभंगा-नई दिल्ली (04449), हसनपुर-नई दिल्ली (04097) तथा मानसी-नई दिल्ली (04453) ट्रेनों में भी आगामी तिथियों के लिए बर्थ बुक की जा सकती हैं।

    रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पूर्व विशेष ट्रेनों की समय-सारिणी और सीट उपलब्धता की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या नजदीकी आरक्षण केंद्र से प्राप्त कर टिकट बुक करें। छठ पर्व के अवसर पर इन विशेष ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को घर पहुंचने में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।