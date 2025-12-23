छपरा-गोरखपुर सवारी ट्रेनें एक महीने से अधिक समय तक रद, यात्रियों को होगी परेशानी

जागरण संवाददाता, छपरा। पूर्वोत्तर रेलवे के अनुसार परिचालनिक कारणों से छपरा से जुड़ी कुछ सवारी गाड़ियों को अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया गया है। इससे छपरा और गोरखपुर के बीच यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

रेलवे प्रशासन ने बताया है कि गाड़ी संख्या 55056 गोरखपुर–छपरा सवारी गाड़ी को दिनांक 25 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक निरस्त रखा जाएगा।

इसी तरह वापसी में चलने वाली गाड़ी संख्या 55055 छपरा–गोरखपुर सवारी गाड़ी भी 25 दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक रद रहेगी।

इन दोनों ट्रेनों के निरस्तीकरण से छपरा, बलिया, सिवान सहित आसपास के क्षेत्रों से प्रतिदिन गोरखपुर आने-जाने वाले यात्रियों पर सीधा असर पड़ेगा। खासकर नौकरीपेशा, छात्र एवं दैनिक यात्रियों को वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ेगा।

पूर्वोत्तर रेलवे के जनसंपर्क पदाधिकारी अशोक कुमार के अनुसार यह निर्णय परिचालनिक कारणों से लिया गया है और निर्धारित अवधि के बाद ट्रेनों का संचालन पुनः सामान्य किए जाने की संभावना है। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पूर्व अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें।